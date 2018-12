Miss Universo: Ángela Ponce quiere conocer Perú | VIDEO

Desde que se convirtieron en compañeras de habitación en Tailandia, las representantes de Perú y España para Miss Universo se han convertido en amigas. Esta amistad traspasaría fronteras, pues la candidata ibérica, Ángela Ponce, indicó en Instagram que desea visitar Perú.

Las palabras llegaron por medio del Instagram Stories de Romina Lozano, Miss Perú, quien le pidió a su colega unas palabras para sus seguidores.

Ángela Ponce: Miss España quiere visitar Perú. Video: Romina Lozano/ Instagram.

"(Quiero decirles que) los quiero muchísimo, que me ha encantado vuestro bailecito que me enseño Romina. Tengo muchas ganas de conocer Perú y que tienen una reina increíble", indicó Ángela Ponce en su habitación de hotel en Tailandia.

"Yo no quiero devolverla (a Romina Lozano), yo quiero llevármela conmigo a España. Y también mandar un beso muy grande y (pedir) seguir apoyándonos", añadió.

Estas palabras llegaron un día después de que Romina Lozano manifestara su apoyo a Ángela Ponce, quien ha sido criticada en redes sociales por ser la primera mujer trans en concursar al certamen Miss Universo.

"Todo está en aceptar a la gente tal y como es, no es sobre una sola persona, es sobre millones de personas, no solo es por ella o por mí, es sobre todos nosotros, aceptarnos tal cual somos, todos somos diferentes y eso no es malo, cada uno tiene una misión aquí y lo más primordial es ser feliz y vivir en unión, respeto y tolerancia. Empecemos ahora y hagámoslo juntos", indicó Miss Perú.