“No es solo dinero, son oportunidades para que un niño reciba tratamiento y recupere su vida”: Hermano Isidro Vásquez durante campanazo de la Teletón

No fue solo el repique metálico de una campana: cada campanada sonó como un acto de fe, de esperanza y compromiso que recordó que, cuando nos unimos, todo es posible. Así arrancó oficialmente la Teletón 2025, con el hermano Isidro Vásquez y los niños Claudia Parillo (12) y Jeremy Muñoz (12) encargados de dar las primeras notas de este acto simbólico. El tradicional campanazo, organizado por la Bolsa de Valores de Lima (hoy filial de nuam) junto a la Fundación Teletón, volvió a convertirse en un gesto emblemático que convoca al sector empresarial y financiero a sumarse a la cruzada solidaria que busca recaudar fondos para niñas y niños que esperan una oportunidad para rehabilitarse.

Tras catorce años sosteniendo esta tradición, el hermano Isidro recordó que cada campanazo es una invitación a despertar como país. “La Teletón nos invita a unirnos porque juntos cambiamos vidas. Hacemos realidad los sueños de muchos niños que necesitan rehabilitarse, caminar, hablar, salir a jugar, ir a la escuela. Y qué mejor que hacerlo desde este espacio que reúne a los empresarios del país”, expresó.

Dirigiéndose directamente al sector privado, remarcó que los aportes no son simples cifras: “No es solo dinero, son oportunidades para que un niño deje la silla de ruedas, reciba tratamiento y recupere su vida. La Teletón es un movimiento de voluntades. Estamos a una semana de la gran jornada y sé que vamos a llegar a la meta”, afirmó con convicción.

Cada sol cuenta

Por su parte, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña Cardoza, resaltó que el campanazo de la Teletón 2025 marca el inicio de una de las jornadas ciudadanas más emblemáticas del país. “Este es un llamado a unirnos en absoluta solidaridad para atender a las personas con discapacidad, quienes tienen todo el derecho de construir un proyecto de vida digno. La Teletón nos recuerda que cada gesto, cada aporte, puede transformar realidades”, sostuvo.

La ministra hizo énfasis en que la solidaridad es un valor que define al Perú y que se activa en momentos como este: “Invitamos a todas las personas a sumarse, porque cada sol no solo ayuda a Jeremy o a Claudia, sino que cambia la vida de una familia entera. Esa es la fuerza de la Teletón”.

Aportes con futuro

En tanto, el gerente general de la Teletón, Sergio León, destacó el privilegio de dirigirse al país en vísperas de esta gran jornada solidaria. “La unión del sector empresarial ha sido siempre un pilar fundamental. Gracias a ese impulso inicial, la ciudadanía también se suma y hace posible que la Teletón siga viva año tras año”, señaló.

León recordó que el esfuerzo conjunto ya ha dado frutos concretos: “Hoy, niños como Claudia y Jeremy reciben atención integral con un equipo profesional inmenso que los acompaña en su rehabilitación. Eso no sería posible sin la solidaridad del país ni sin la unión de la empresa privada”.

El gerente general también hizo hincapié en el impacto estructural de la Teletón: “Un niño rehabilitado no solo recupera su movilidad y su sonrisa, también representa inversión en el futuro del país. Hablamos de igualdad de derechos, de acceso a la educación y de mayores oportunidades de empleabilidad. Cada aporte construye un Perú más inclusivo”.

Este año, la meta es de S/ 8.054.927, exactamente un sol más que lo recaudado en el 2024.

La ceremonia también contó con la participación de Rafael Carranza, presidente de Grupo BVL; Jorge Ramos, presidente de ASAB; Aldo Martínez, presidente de APROFIN; Patricia García, subgerente comercial de GEC; además de representantes de diversos gremios empresariales que reafirmaron su compromiso con la causa.