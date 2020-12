Conforme a los criterios de Saber más

Fue una de las campañas más memorables de un año ya de por sí inolvidable para nuestro país, marcado por la pandemia del COVID-19, una creciente crisis económica e inestabilidad política. Tres figuras icónicas del Perú llegaron a nuestras pantallas para darnos mensajes de unidad y aliento, así como consejos sobre cómo prevenir la expansión de la peligrosa enfermedad. La diferencia es que estas figuras no fueron celebridades ni políticos actuales, sino recordados peruanos como el héroe Miguel Grau, nuestra gran compositora Chabuca Granda y el comentarista deportivo Daniel Peredo, que nos hablaron desde el más allá para decirnos que todavía no es nuestro tiempo.

La campaña fue producida por #PerúTeQuiero, un movimiento ciudadano fundado este año para superar las crisis causadas por la pandemia global, mientras que el milagro de ‘revivir’ a estas figuras se dio gracias al ‘deepfake’, una tecnología que emplea inteligencia artificial para crear imágenes falsas pero convincentes de cualquier persona. Sin embargo, el uso de estas figuras, en particular la de Peredo, ha tenido detractores en las redes sociales.

Para hablar sobre estas críticas, así como el futuro de #PerúTeQuiero, El Comercio contactó con Álvaro Henzler, portavoz y miembro fundador del movimiento ciudadano.

-¿Qué tan satisfechos están con el resultado de la campaña?

Bastante satisfechos. La campaña que lanzamos se enmarcó en el movimiento, y este busca traer unidad y solidaridad a través de nuestros frentes de acción. Estas eran como las puntas de la lanza para animar a los peruanos, en el caso de Grau a ‘tomar tu lugar en el barco’, en el caso de Chabuca a regresar de a pocos a la nueva normalidad, sin olvidarnos de tomar las medidas preventivas contra el virus, y en el caso de Peredo, a animarnos a no bajar la guardia, ‘a jugar en la cancha’. Los videos nos han traído muy buenos resultados. Miles de ciudadanos se unieron al movimiento a través de nuestra plataforma y si comenzamos con unas 40 organizaciones, ahora somos unas cuatrocientas. Y lo más importante es que ya estamos empezando a ‘meter algunos goles’ en los seis frentes que nos propusimos. En ese sentido, estamos muy contentos, porque sabemos que en porcentajes muy altos, la respuesta de Chabuca, de Grau y de Peredo ha emocionado a los peruanos e incentivado a querer ser parte de algo más grande.

- ¿Cómo eligieron a sus tres figuras?

La parte creativa del movimiento de la campaña arrancó a finales de abril con dos ideas fuerza muy claras. La primera era la necesidad de los peruanos de recibir un mensaje de alerta y urgencia, pero sin llegar a la crítica destructiva. Que fuera motivador y esperanzador, sin ser demasiado ilusorio. Para la segunda nos preguntamos “¿quién nos va a hablar en estos tiempos de escasez de liderazgo y de falta de referentes?”. Se vieron varias rutas, y al final se decidió recurrir a lo mejor que tiene el Perú, aquellos que no nos acompañan. Para la elección queríamos diversidad de género y de origen, que no todos sean de Lima. También queríamos personas que representen los valores republicanos más cercanos a ellos y que las figuras hablaran a todos los peruanos, sin importar su generación.

El comentarista deportivo Daniel Peredo fue la tercera figura de la campaña de #PerúTeQuieroVivo. (Foto: #PerúTeQuiero)

- ¿Qué otras consideraciones tuvieron?

Hay que ver si la idea se puede realizar dentro de lo legal y lo ético. Legal en el sentido de tener los permisos de realizar esas campañas y ético en el sentido de que familiares no solamente estuviesen cómodos, sino que sean protagonistas de la campaña en sí. En el caso de Grau hablamos con su bisnieto (Miguel Grau Malachowski). En el caso de Chabuca trabajamos con sus hijos (Teresa y Eduardo Fuller Granda) y en el caso de Daniel Peredo, trabajamos con su viuda Milagros Llamosa y con sus hijas, quienes desde agosto de este año han estado involucradas de lleno en la realización del video.

- ¿Qué medidas tomaron para mantener la autenticidad de los personajes?

El equipo de producción hizo varias cosas. Uno hay un análisis histórico, que fue bastante más importante en el caso de Grau en el sentido que no hay registro fílmico. En el caso de Chabuca, ahí si hay mucho material fílmico. Hubo mucha investigación sobre cómo movía las manos, sobre su cadencia al hablar, cómo se expresaba y el tipo de frases que utilizaba. Ahí también hubo una conversación con los hijos, sobre todo con Teresa, y se dieron ajustes al guion hasta que ellos pudieran decir “mi mamá diría esto”. En el caso de Daniel, ya es más cercano. Todos los conocemos, lo recordamos, lo hemos escuchado. La voz del actor es algo similar y hay mucho trabajo de sonido para hacer que se parezca lo más posible. La verdad es que Milagros en especial ha sido de mucha ayuda para determinar muchos de los gestos y formas de hablar.

A 100 años de su nacimiento, Chabuca Granda apareció como imagen del movimiento ciudadano #PerúTeQuiero. (Foto: Cine 70 / Zavalita Brand Building)

-La publicidad de Daniel Peredo fue la que más opiniones encontradas. ¿Anticiparon una reacción así?

Te puedo decir que las tres campañas han recibido un porcentaje muy pequeño de comentarios negativos y básicamente por el mismo tema: el uso de la tecnología y las implicancias que tienen a futuro. Yo te diría que son más de unas personas que tienen conocimiento de la tecnología y que tienen temores naturales acerca de una tecnología nueva que está siendo utilizada, inicialmente en el mundo del entretenimiento, y que también se ha usado con fines que tratan de engañar. El mismo nombre de la tecnología, ‘deep fake’, señala esa naturaleza. Pero en #PerúteQuiero no la hemos utilizado para que personas vivas digan cosas que no sabían, sino que lo hemos hecho con todo el cuidado legal y ético para que salga para un propósito que nos convoca. Y cuando tu entras en las redes sociales, la respuesta positiva que han tenido todas, incluso la de Peredo, es enorme. Respetamos las críticas. Siempre una tecnología nueva trae un nivel de disrupción y lo entendemos perfectamente. Y claramente no apoyaremos algo que no está realizado con el cuidado, la ética y el aspecto legal, que sea para engañar.

- Parece que a diferencia de las otras figuras, Peredo está más presente en nuestra memoria y los lazos de afectos son más personales. Una de los detractores se quejaba del uso de Daniel porque decía que “Peredo es del Perú”.

Me anima lo que me cuentas, porque ciertamente nos dice que la elección de Daniel fue correcta, por lo que significa él para los peruanos y porque si creemos en #PerúTeQuiero que nos han estado en varios frentes nos han estado ganando por goleada en muchas cosas. Pero si salimos a la cancha a jugar el partido bien, estamos seguros que vamos a sobrepasar esta crisis y sobrepasar otras que nos pongan delante.

-¿Qué sigue para #PerúTeQuiero?

¿Qué viene en el próximo año? Hay dos cosas en las que estamos embarcados que son importantes. Un programa hecho junto al Ministerio de Educación y organizaciones de este rubro que reúne a tres mil voluntarios para ayudar a los estudiantes que están en peligro de repetir el año por la pandemia. Lo otro que hemos hecho es reclutar a más de 300 psicólogos que están dispuestos a dar su tiempo para atender la salud mental de los peruanos. Probablemente seguir con campañas que nos lleven a pensar como peruanos qué queremos del bicentenario, ya con un concepto nuevo. Daniel Peredo ya fue la última entrega de la campaña #PerúTeQuieroVivo que tiene más connotación con evitar la segunda ola y animarnos en esta crisis, y ahora nos sentamos con los creativos para pensar cuál será el segundo momento de la campaña. Pero otra vez, la campaña como un medio. Nuestro objetivo no es vender un servicio o un producto, sino que la campaña sea un elemento de atención a los ciudadanos para que puedan ser parte de la transformación del Perú a partir de nuestra plataforma e unirse a los distintos retos o distintos ámbitos de acción donde uno puede ser parte no solo del problema, sino de la solución.

