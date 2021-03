Pronóstico de hoy lunes 15 de marzo del 2021

Trabajo y negocios para el horóscopo de Piscis: Trabajo y negocios: su aguda percepción verá el interior de quienes le acompañan y sabrá qué hacer. Amor: hallará el lugar que le brinda la paz íntima que busca junto a su pareja.

Piscis

Piscis: se identifica con este signo del zodíaco a todos los nacidos entre el 20 de febrero al 20 de marzo

Piscis: predicciones previas

10 de marzo: Trabajo y negocios: se anticipa a cambios bruscos y evita quedar fuera de competencia. Negocio favorable. Amor: su actitud esquiva ocultará su fogoso interior pero alguien mostrará gran atracción.

11 de marzo: Trabajo y negocios: una parte de su tarea requiere discreción. Evite que circulen chismes de pasillo. Amor: la intimidad estará opacada por su obstinación. Mejor, no discutir y relajarse.

12 de marzo: Trabajo y negocios: todo marchará bien siempre y cuando no deje nada librado al azar. No habrá descuidos. Amor: medias palabras en la pareja no ayudará. Fomente el diálogo y todo cambiará.

13 de marzo: Trabajo y negocios: conviene resguardar el dinero que obtiene. Lo prioritario será controlar gastos. Amor: verá rasgos que no le gustan en alguien atractivo; conviene no tener expectativas.

14 de marzo: Amor: romperá con el encierro y propone cambios en la pareja. Le pondrán graciosas condiciones. Salud: su mente estará despejada. Sorpresa: un llamado a tiempo evitará discusiones.

VIDEO RECOMENDADO

Signos compatibles en el amor

TE PUEDE INTERESAR