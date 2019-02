Premios Luces 2018: así fue la sesión de fotos con los ganadores | VIDEO

En su decimocuarta edición, los Premios Luces se vistieron de gala. Por primera vez en su historia, los trofeos con los que El Comercio celebra a lo más destacado de la cultura y el entretenimiento nacional se entregaron en una ceremonia que se llevó a cabo la noche del martes en el Teatro Mario Vargas Llosa.

Con la participación especial de Luis Ángel y Sonia Oquendo (para las categorías de TV), Alonso Cueto y María Emma Mannarelli (para Letras), Gastón Acurio y Mitsuharu Tsumura (para Gastronomía), el alcalde de Lima Jorge Múñoz (para Artes), entre otras destacadas personalidades, se reveló la lista de 31 ganadores elegidas por el voto de nuestros lectores.

La serie de TV Perú "El último bastión" destacó con tres trofeos (Mejor producción nacional, Mejor actor y Mejor actriz), la película "No me digas solterona" se fue a casa con los galardones a Mejor película y Mejor actriz protagónica, mientras la desaparecida autora Ana Izquierdo se llevó de manera póstuma el galardón a la Mejor obra de no ficción.

Te invitamos a ver en el video que acompaña esta nota un detrás de cámara con los protagonistas de los Premios Luces 2018.