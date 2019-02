Cómo celebrar San Valentín en uno de los hoteles más exclusivos de Lima | FOTOS

El trabajo, los niños, el caos de Lima: la rutina en nuestra ciudad puede ser a veces la tercera en una relación amorosa, pero ¿cómo escapar de ella? El Día de San Valentín, que está a la vuelta de la esquina, está diseñado para ofrecer romance genuino. Rosas rojas, chocolates, un brindis al atardecer, una cena a la luz de las velas; sí, todo eso suena a cliché, pero ahora tienes la oportunidad de convertir esos detalles en una experiencia inolvidable.

Por eso, el exclusivo hotel JW Marriott ha creado diversos paquetes para que las parejas celebren el amor no solo este 14 de febrero, sino todo el mes.

"Este es un hotel serio para personas de 35 y 40 años, elegante, pero accesible. Aquí nunca te sientes fuera de lugar, porque también es un hotel relajado y cómodo", señala Clavel Garibay, Directora de Marketing y Ventas del JW Marriott.

Clavel Garibay, Directora de Marketing y Ventas del JW Marriott. (Foto: El Comercio)

Y si de elegancia se trata, las parejas quedarán deslumbradas por las habitaciones del hotel con vista al mar, un tesoro que de por sí ya es un regalo. El cuarto los recibirá con una botella de Chandon Rosé, chocolates, y un corazón de cerámica diseñado por el artista Marcelo Wong, que luego podrá llevar a casa. El paquete Clásico Romance (US $135.00 o S/465 por persona) también incluye dos desayunos buffet en el Restaurante La Vista, acceso al equipado Health Club y refrescantes baños en la piscina, un remedio momentáneo para este calor que abrasa Lima. Además, también se puede usar el estacionamiento sin costo adicional.

Para los más esmerados, el paquete Lujoso Amor (US$ 224.00 o S/ 772.00 por persona) incluye todo lo anteriormente mencionado, además de una botella de espumante Veuve Clicquot, bruschettas de jamón serrano y salmón ahumado al cuarto, y una cena romántica de 4 tiempos que su estómago y su corazón se lo agradecerán.

El servicio del hotel puede adecuarse al gusto de los enamorados, y así también se pueden disfrutar de masajes en pareja, del exquisito Sushi Lounge, el buffett y tragos temáticos.

"En el restaurante he sido testigo de varias pedidas de mano. Me ha tocado ser cómplice de los novios que piden poner el anillo de compromiso en el postre o el champagne (risas)… Nunca decimos que no, tratamos de complacer a nuestros clientes y tienen el apoyo de todos nosotros para lograr que sus momentos se hagan realidad", comenta Julio Ferradas, chef ejecutivo de JW Marriott.

El Día de San Valentín puede ser lo que quieras que sea, ya sea que estés locamente enamorado (a) o la otra persona simplemente tenga un pedacito de tu corazón. La escapada romántica que una pareja anhela finalmente existe.

SEPA MÁS

​Para reservas de alojamiento, puede llamar al 217 7171 o reservations.peru@marriott.com

MÁS OPCIONES

- Bajo el lema "El tiempo de amor se vuelve perfecto en el Hotel Sheraton", el establecimiento ha dispuesto un paquete de alojamiento de $140.00 o S/ 483.00 (más impuestos) por una habitación clásica, desayuno en la habitación para dos, chocolates y una botella de espumante. Para reservas: 315 5022 o lima.reservations@sheraton.com



- El Hotel Courtyard ofrece habitaciones por una noche, desayuno para dos personas, sesión de fotos para la pareja y una botella de vino espumoso por USD $169.00 o S/ 583.00 (más impuestos). Para reservas: 217 7171 o reservations.peru@marriott.com

- Ubicado a tres cuadras del Centro Histórico de la ciudad del Cusco, el JW Marriott El Convento Cusco ofrece un ambiente romántico, místico y acogedor, ideal para pasar un día de San Valentín muy especial y diferente. El paquete incluye una habitación Classic Inca que cuenta con oxigenación constante, dos desayunos buffet en el restaurante Qespi, un masaje relajante de 30 minutos. Además, en la habitación ofrece una amenidad de prosciutto y media botella de espumante. Acceso a la piscina de relajación y circuito de aguas del spa, a un precio de USD $89.00 dólares. Para reservas: 01-2177171 o reservations.peru@marriott.com