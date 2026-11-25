Cuando Fátima Bosch coronó a Jennifer Barreto en San Juan, Suheyn Cipriani pensó en sus hijos. La puertorriqueña acababa de convertirse en la primera madre en ganar Miss Universo. La peruana, que seis años antes había perdido una corona internacional al confirmarse su embarazo, imaginó que algún día sus hijos podrían verla con la banda del Perú.

“Quiero que, si un día me ven con esa banda, sepan que siempre la quise y que nunca me rendí”, cuenta a El Comercio.

Cipriani había ganado el Miss Eco International en 2019, en El Cairo, Egipto, convirtiéndose en la primera peruana en obtener ese título. En mayo de 2020, cuando tenía cuatro meses de embarazo, la organización le comunicó por correo que le retiraba el título. Lo que más le dolió, recuerda, fue pensar que también tendría que despedirse del certamen al que llevaba años queriendo llegar.

“Lo más duro fue pensar que nunca iba a poder ir a Miss Universo porque estaba siendo madre”, confiesa.

Volver a competir

Esa posibilidad, que Cipriani creyó perdida, volvió a abrirse en 2022, cuando Miss Universo anunció que admitiría a mujeres casadas y con hijos. Con las nuevas reglas en vigor, la colombiana Camila Avella llegó al grupo de las cinco finalistas en 2023. Tres años después, Jennifer Barreto, trabajadora social y madre de una niña, se convirtió en la primera madre en ganar la corona, ante el público de San Juan.

Para Cipriani, el triunfo de Barreto tuvo un significado personal. Recuerda que, aun después del cambio de reglas, se decía que una madre jamás ganaría Miss Universo.

“Abre un camino para muchas mujeres. La maternidad no disminuye nuestras capacidades ni limita nuestro propósito”, dice. “Espero yo también algún día tener la oportunidad de representar ese mismo mensaje ante el universo”.

Ese deseo la lleva hoy, como madre de dos hijos, a competir de nuevo por el Miss Perú. Quiere recorrer el país, escuchar a su gente y seguir visitando colegios con su asociación Happy Kids. Si algún día le toca hablar del Perú ante el mundo, quiere hacerlo después de haber escuchado a quienes espera representar.

“Me encantaría ser una Miss Perú más cercana, que escuche, que recorra su país”, cuenta.

Han pasado seis años desde el correo que le comunicó que perdía la corona de Miss Eco International. Si algún día sus hijos la ven con la banda del Perú, quiere que sepan que lleva años buscándola y que nunca pensó en rendirse.

“Volvería al Miss Perú diez veces si fuera necesario”, sentencia.