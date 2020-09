YouTube es una buena plataforma para aprender sobre diversos temas, y aunque ahora existen muchas más redes sociales, sigue siendo la favorita para ver tutoriales y reseñas. El canal de YouTube Tekibocas liderado por Cali Loli se ha convertido en una plataforma para enseñar de forma sencilla temas tan complejos como tecnología.

Cali Loli contó a El Comercio detalles sobre cómo se creo este canal de YouTube hace casi dos años. “Este 11 de setiembre se cumplen dos años desde que publiqué el primer vídeo. Siempre me ha encantado la tecnología, pero no era muy hábil al primer contacto. Me frustraba mucho al principio, pero mi curiosidad siempre pudo más. Soy de las que he vivido viendo tutoriales y reviews, pero siempre sentí que al contenido de tecnología le faltaba algo que acerque a la gente, que de una manera entretenida le cuente o enseñe algo nuevo en un idioma cotidiano y sin intimidarlos con tantas palabras técnicas, que muchas veces no se entienden", comentó.

"Decidí crear este espacio de la mano de mi hermano Chemo, que es mucho más ‘tech’ que yo. Un espacio de tecnología para “mortales” y no expertos. Para gente como yo que le encanta lo que puede aportar la tecnología en sus vidas o le interese aprender algo puntual, pero de una manera diferente”, añadió la youtuber de 32 años.

Sus videos están bien trabajados y editados, tienen un guión pero la forma cómo están llevados los temas los hacen ver naturales. "No considero que haya sido difícil crear contenido diferente, porque era algo que teníamos muy claro desde el principio. Queríamos darle ese toque especial a ese tutorial o review, pero sí es cierto que no es una tarea sencilla en el día a día porque cada vídeo demanda mucho trabajo. No solo de contenido, sino también a nivel creativo e incluso de energía. Lo bueno es que yo siento que esa diferencia es justamente la que nos ayudó a que el contenido enganche rápido con la gente, o como les digo yo: ‘mis amiwinis’. ", agregó.

La comunicadora está “convencida que, dada la coyuntura, las comunidades de cada red social están más demandantes”. Considera que cada vez, “los usuarios de la red están esperando contenido casi 24/7”, lo que podría ser más demandante.

“Pasamos mucho más tiempo en las redes sociales, y al menos en mi experiencia, cada una tiene un rol asignado, pero todas están conectadas. Me encanta cuando aparecen nuevas redes porque siento que es una nueva forma de conectar, de aportar y de hacer esta ‘red’ en la que convivimos digitalmente mucho más grande. Finalmente, una siempre te puede llevar a otra”, indicó.

Finalmente, indicó que YouTube “es una red social que te ayuda a trazarte objetivos a corto y largo plazo, si es que realmente quieres dedicarte a crear contenido de manera profesional”.

“Te invita a evaluar tu trabajo constantemente con distintas herramientas y motiva y premia tu constancia. Cuando recibí mi primer correo de felicitaciones por mis primeros 1000 suscriptores, dije: ok, esto es en serio. Es un camino largo, pero me encanta y quiero llegar hasta el final (si es que hay un final)”, concluyó.