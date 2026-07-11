Durante años, Lima cocinó para que el mundo mirara hacia aquí. El próximo 4 de noviembre, el mundo gastronómico no solo la mirará: vendrá a sentarse a su mesa.

Por primera vez en sus 24 años de historia, The World’s 50 Best Restaurants celebrará su gala en el Perú. Chefs, restauradores y periodistas especializados llegarán a la capital para conocer al nuevo número uno del planeta, sucesor de Maido, y descubrir una escena culinaria que ha colocado dos veces al país en lo más alto del ranking.

La elección representa un reconocimiento y, al mismo tiempo, un desafío. Durante varios días, Lima dejará de ser únicamente el lugar donde se entregará un premio para convertirse en el plato principal: una ciudad observada en sus restaurantes, mercados, hoteles, servicios y en la manera en que cuenta su propia diversidad.

“Lo que ha pasado es importantísimo porque es la primera vez en la historia del 50 Best mundial que se celebra en Latinoamérica”, destaca Nora Sugobono, comunicadora especializada en gastronomía y gerenta de Proyectos Especiales de Planeta Perú.

Lima ya había recibido las primeras ediciones de Latin America’s 50 Best Restaurants, en 2013 y 2014. Sin embargo, Sugobono advierte que no deben confundirse ambos encuentros. Aquellas ceremonias estaban dedicadas a la cocina de la región; la que se realizará este año reunirá a algunas de las figuras más influyentes de la gastronomía mundial.

“Esto no solo demuestra que nuestra ciudad tiene la infraestructura y la capacidad hotelera y turística para albergar un evento de esta magnitud. También pone el foco en Lima más allá de su consolidación como capital gastronómica de América. Hoy compite con las grandes capitales gastronómicas del mundo”, aclara.

Además… Entre las actividades destacan el foro de liderazgo y reflexión #50BestTalks; la serie 50 Best Signature Sessions, con cenas colaborativas abiertas al público.

La siguiente mesa

El camino hasta aquí se construyó durante años, entre cocinas que exploraron la biodiversidad peruana, recuperaron productos, reinterpretaron tradiciones y aprendieron a comunicar sus propuestas fuera del país.

Central, de Virgilio Martínez y Pía León, ocupó el primer lugar del mundo en 2023. Dos años después, Maido, de Mitsuharu Tsumura, llevó la cocina nikkei a la cima. En la edición de 2025 también ingresaron Kjolle, en el puesto 9; Mérito, en el 26, y Mayta, en el 39.

“Después de haber conquistado todas las listas posibles en la región y de haber colocado a dos restaurantes peruanos en el primer lugar mundial, lo lógico era que nuestra ciudad pudiera tener ese honor”, afirma Sugobono.

Maido ya no participará en las próximas votaciones. Al haber llegado al primer puesto, ingresará al grupo Best of the Best, que reúne a los antiguos ganadores y los retira de futuras ediciones del ranking. El 4 de noviembre, en su propia ciudad, el restaurante de Tsumura cederá simbólicamente la corona y Lima conocerá al nuevo líder de la gastronomía mundial.

La atención ya no estará concentrada únicamente en los nombres conocidos. Cada comida, reserva o recorrido podrá convertirse en una oportunidad para descubrir proyectos que todavía no han alcanzado visibilidad internacional.

“Durante los días previos y posteriores habrá mucha prensa gastronómica y cocineros internacionales en Lima. ¿Qué significa eso? Más visitas a restaurantes limeños y la posibilidad de que establecimientos relativamente nuevos empiecen a entrar en el radar”, explica Nora.

“Después de Maido, Kjolle, Central y Mayta, no ha habido muchas nuevas incorporaciones, salvo Mérito, que lleva algunos años escalando posiciones. El rubro culinario debe estar entre nervioso y entusiasmado, armando agendas para que la prensa internacional conozca otras propuestas”, añade.

La trastienda

La oportunidad también tiene una dimensión menos romántica. A los grandes rankings no se llega solamente con buenos platos. Se necesita una estrategia capaz de atraer visitantes, construir una narrativa y hacer que la propuesta llegue hasta los votantes.

“El perfil de un restaurante 50 Best es bastante determinado. Los restaurantes se preparan y muchos invierten en campañas para que los votantes los conozcan. No se trata de dejarlo todo a la suerte. La competencia es muy ardua y quienes quieren llegar a la lista trabajan para conseguirlo”, sostiene.

Pero el éxito del encuentro no se medirá únicamente por la cantidad de restaurantes peruanos que aparezcan en la próxima clasificación. También dependerá de la impresión que deje la ciudad y de su capacidad para mostrar que detrás de sus mesas más famosas existe una cadena mucho más amplia: productores, pescadores, agricultores, cocineros, camareros, investigadores y emprendedores.

“Nuestros retos son inmensos. Tenemos tiempo de aquí a noviembre para ordenarnos como ciudad y lograr que la experiencia de quienes nos visiten sea la más idónea. Estoy segura de que lo vamos a conseguir”, subraya Sugobono.