Por Sonia del Águila

Durante años, Lima cocinó para que el mundo mirara hacia aquí. El próximo 4 de noviembre, el mundo gastronómico no solo la mirará: vendrá a sentarse a su mesa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.