Hace 11 años, una semilla llamada Vidawasi fue sembrada. Ocurrió durante el mes de junio cuando el abogado Jesús Dongo y su hija Abigaíl sufrieron un grave accidente que los dejó al borde de la muerte. Aunque las posibilidades de que sobrevivieran eran casi nulas, el milagro -inexplicable para la ciencia- se produjo. Desde entonces, como agradecimiento a la nueva oportunidad que recibieron, ambos prometieron orientar sus vida a propósitos que alimentarán su espíritu. Así surgió la idea de ayudar a miles de niños peruanos que no tienen acceso a la salud. El objetivo mayor es construir el primer hospital peruano de pediatría especializada y cáncer infantil. Para hacer realidad esta ciudadela hospitalaria, la primera de este tipo en el Perú y Latinoamérica se ha implementado la campaña “El poder del sol” que invoca a la población a ser parte de la iniciativa mediante donaciones o creando su lata digital desde la web de la institución: vidawasiperu.org.

Un lugar solidario

La ciudadela Vidawasi se ubica en el Valle Sagrado de los Incas, entre Urubamba y Ollantaytambo, puntualmente en el pueblo de Yanahuara y tiene el propósito de salvar las vidas de niños y jóvenes peruanos que padecen enfermedades complejas y cáncer. Según los datos que maneja la institución liderada por Dongo y su familia, en el Perú el 72% de las familias no accede a servicios especializados fuera de Lima, y existe una demanda de atención de más de 800 mil niños solo en la zona sur del país. Se sabe, además, que aproximadamente el 69% de casos de cáncer infantil son diagnosticados en estadios tardíos, que el 18% de pequeños pacientes abandona el tratamiento debido a las barreras económicas y geográficas, y que la tasa de mortalidad es de 47%, una de la más altas de Latinoamérica. Por si esto fuera poco, desde el año pasado, debido a la pandemia del COVID-19, muchos niños no solo han dejado de ser diagnosticados de cáncer u otras enfermedades , sino que además no han recibido un tratamiento oportuno debido a la centralización de servicios en la ciudad de Lima. Se estima que durante este periodo el número de fallecidos por cáncer en este grupo etario se habría triplicado.

Ciudad Vidawasi se ubica en el Valle Sagrado del Cusco y además de un hospital especializado, aún en construcción, cuenta con albergues familiares, villas médicas y de voluntariado internacional para brindar una atención integral y de primer nivel.

Es ante esta realidad que Vidawasi pretende convertirse, como su nombre lo dice, en una “casa de vida” que ofrezca soluciones gratuitas y esperanza a las familias que hoy carecen de servicios básicos de salud. La ciudadela hospitalaria contará también con albergues familiares, villas médicas y de voluntariado internacional para brindar una atención integral y de primer nivel. Se espera que con la ayuda de todos los peruanos pueda abrir sus puertas a partir de diciembre próximo.

¿Cómo ayudar? Se reciben donaciones hasta el 8 de noviembre a través de Yape o Plin al número 941-310-222 o a las cuentas del BCP: 19498729752019; Interbank: 1643001148340; BBVA: 001100910100001256; y Scotiabank: 0000700723.