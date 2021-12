Pronóstico del miércoles 22 de diciembre del 2021

Horóscopo de Virgo: Trabajo y negocios: las cosas marchan cada día mejor pero alguien cercano estará decepcionado. Amor: hallará profundo bienestar en la intimidad de la pareja. Feliz vida de hogar.

Virgo

Virgo: se identifica con este signo del zodíaco a todos los nacidos entre el 24 de agosto y el 23 de septiembre.

Virgo: predicciones previas

17 de diciembre: Trabajo y negocios: pequeños obstáculos no serán superados y retrasarán las tareas. Alguien no es idóneo. Amor: se avecina breve romance pero no será lo esperado; no se ilusione.

18 de diciembre: Trabajo y negocios: sus críticas pondrán freno a ideas retorcidas que quieren hacer pasar por éxitos. Amor: su actitud despertará la admiración en alguien que quiere estar cerca.

19 de diciembre: Amor: satura a su pareja con explicaciones y críticas, conviene concentrarse en lo placentero. Salud: habrá molestias estomacales. Sorpresa: sufrirá una tonta provocación.

20 de diciembre: Trabajo y negocios: tomará medidas acertadas. Sus planes convencerán a personas de alta jerarquía. Amor: abrumará a su pareja con su tendencia de querer explicarlo todo; diviértase.

21 de diciembre: Trabajo y negocios: se entorno le pedirá que ordene el caos. Será bueno presentar condiciones. Amor: los enojos dejan una marca indeleble en cada corazón; no será lo conveniente.

