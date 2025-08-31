A los 89 años falleció Waldemar Espinoza Soriano, uno de los más reconocidos historiadores y etnólogos del país. Nacido en Cajamarca, fue docente e investigador por más de cuatro décadas, centrando su obra en la historia andina prehispánica y colonial.

Sanmarquino de formación, compartió aulas con figuras como Mario Vargas Llosa y José María Arguedas, y su legado académico se mantiene como referencia para las nuevas generaciones.

La noticia de la muerte de Waldemar Espinoza fue confirmada a través de su cuenta de Facebook, donde se compartió un breve comunicado. “Lamentamos informar el fallecimiento del Dr. Waldemar Espinoza Soriano. En breve estaremos dando más información”, señala el post.

Waldemar Espinoza Soriano, maestro de la historia andina, falleció a los 89 años. (Foto: Facebook)

“A todos los amigos, alumnos y seguidores del Dr. Espinoza. Informamos que el velatorio se llevará a cabo hoy (domingo 31 de agosto) a partir de las 5 p.m. en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima”, añadió una segunda publicación en Facebook.

Waldemar Espinoza Soriano fue un destacado historiador peruano. (Foto: Facebook)

Etnólogo, investigador y docente por más de cuatro décadas, Espinoza dedicó su vida al estudio de la historia andina prehispánica y colonial, con una vasta trayectoria, más de 30 libros y diez obras declaradas Patrimonio Cultural de la Nación.

Waldemar Espinoza Soriano se formó bajo la guía de destacados referentes de la historiografía peruana, como Raúl Porras Barrenechea y Luis E. Valcárcel. En la Universidad de San Marcos obtuvo el grado de bachiller con la tesis “Rebeliones indígenas y mestizos en la sierra septentrional del Perú (1756-1821)”, para luego alcanzar el grado Doctor en Humanidades con mención en Historia.

¿Quién fue Waldemar Espinoza?

Waldemar Espinoza Soriano fue un destacado historiador peruano que dedicó su obra al estudio de los pueblos andinos, la época colonial y las rebeliones indígenas.

Autor de numerosos libros y artículos, su legado lo convirtió en una figura clave para entender la historia del Perú desde una perspectiva crítica, resaltando el papel de los sectores populares en la construcción de la identidad nacional.