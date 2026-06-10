Por Ángel Navarro Quevedo

Wendy Ramos, quien se define como una coleccionista compulsiva de nombres, había llegado a un punto poco habitual: no encontraba un título para su próxima creación. Durante días revisó cuadernos antiguos, apuntes y listas de palabras acumuladas durante años. La primera pista apareció en forma de una pluma dibujada en un cuaderno olvidado; la segunda, al levantar la vista y descubrir que las aves parecían haberla acompañado siempre. Había pájaros en las repisas, en los adornos de la sala, en viejos cuadernos y hasta en una lámpara que llevaba años observando sin reparar en ella. “Y sobre todo, los que están en mi cabeza”, comenta entre risas la actriz, que vuelve al Gran Teatro Nacional con Pájaros en la cabeza, una propuesta que mezcla humor, reflexión y experiencias personales.

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