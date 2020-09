“Deambulando” por su casa y esperando tiempos mejores, así dijo sentirse Woody Allen en medio de la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo debido al Coronavirus, según reveló el cineasta a través de una videoconferencia ofrecida a varios medios de comunicación, entre ellos la agencia EFE.

“Estoy deseando que la vida vuelva a ser lo que era y espero que me pille vivo”, dijo a Efe el director de “Annie Hall” quien, además, confesó tener mucho miedo de contagiarse del Covid-19.

"Soy un cobarde, tengo miedo de contagiarme, he estado encerrado en mi casa durante meses”, afirma. “Al principio no salíamos nada, luego pequeños paseos de una hora, pero no eran divertidos porque todo estaba cerrado y te daba miedo, te cruzabas con alguien y mirabas un poco por encima del hombro por si se acercaba demasiado”.

CAMBIO DE VIDA

Impedido por la pandemia de acudir personalmente a presentar la película inaugural del 68 Festival de Cine de San Sebastián, “Rifkin’s Festival”, el covid-19 ha interrumpido, además, el ritmo de trabajo de Allen, habituado a estrenar una película al año. Sus planes eran rodar este verano en París, un guión que sigue en espera, junto a una obra de teatro para Broadway que tampoco podrá estrenar ya que los teatros estarán cerrados al menos todo el 2020.

“No quiero escribir más, no quiero acumular guiones en el cajón”, afirmó, “me paso el tiempo deambulando por la casa, aunque soy meticuloso, me afeito a diario, hago mis ejercicios, toco el clarinete, pero la mayor parte del tiempo deambulo por la casa”.

EL CAMBIO DE REGLAMENTO DE LOS OSCAR

Preguntado por el reciente cambio de reglamento en los premios Oscar para exigir que las candidatas a mejor película cumplan unos criterios mínimos de inclusión y diversidad racial, Allen dijo aplaudir la finalidad pero ve “difícil” su consecución.

“No puedes forzar a un artista a escribir de determinada manera, es un objetivo loable pero muy difícil de llevar a cabo”, consideró. “Yo cuando escribo no estoy pensando en si hay una cuota suficiente de diversidad o si estoy trasladando el mensaje adecuado, escribo desde mi corazón y desde mi instinto, pero insisto en que me parece que lo que impulsa esa decisión es saludable”.

Preguntado por las denuncias de abuso sexual por parte de su hija adoptiva Dylan Farrow, Allen alegó falta de tiempo -la entrevista apenas duró 10 minutos- para ahondar en un tema tan farragoso y del que ya dio cuenta en su libro autobiográfico “A propósito de nada” (“Apropos of nothing”), publicado hace unos meses.

“Es una historia muy larga, necesitaríamos media hora solo para eso, pero está todo en mi libro explicado de forma muy clara y espero que también divertida”, sostuvo.

“RIFKIN’S FESTIVAL” EN CINES ESPAÑOLES EL 2 DE OCTUBRE

España parece haberse convertido en un refugio para el cineasta neoyorquino, después de que la industria en Estados Unidos le diera la espalda: su anterior película no fue distribuida y esta, que ha podido financiarse gracias al respaldo de la catalana Mediapro, tampoco tiene fecha en el horizonte.

A los cines españoles llegará el próximo viernes 2 de octubre. “Rifkin’s Festival” cuenta el viaje precisamente al Festival de San Sebastián de una pareja, ella (Gina Gershon) es representante de un director con un ego insoportable (Louis Garrel) y él (Wallace Shawn) un escritor hipocondríaco y bloqueado en el que se proyecta la sombra del propio Allen.

El cineasta dijo que lamenta profundamente no haber podido regresar a San Sebastián. “Toda mi familia estaba deseando ir, lo pasamos en grande ahí, nos encanta la ciudad, estábamos muy emocionados con la idea de ir al festival, ver a amigos, pasear por las calles..., pero todo colapsó por este terrible virus”.

