NUEVA YORK.- En un mundo en el que abundan las estafas en línea y por teléfono, siempre es un buen momento para aprender a protegerse de ellas. “Las estafas se han vuelto tan sofisticadas ahora. Correos electrónicos de ‘phishing’ (manipulación de usuarios para obtener información personal o contraseñas), mensajes de texto, ‘spoofing’ (falsificación de la información que se transmite al identificador de llamadas), toda esta tecnología les da a los estafadores esa ventaja”, dijo Eva Velasquez, presidenta y directora general del Identity Theft Resource Center, un organismo sin fines de lucro que apoya a las víctimas de robo de identidad en Estados Unidos.

A medida que los estafadores encuentran nuevas maneras de robar dinero e información personal, los consumidores deben estar más atentos a la hora de decidir a quién le otorgan su confianza, especialmente en línea. Una forma rápida de recordar qué hacer cuando cree que lo están estafando es pensar en las tres “D”, dijo Alissa Abdullah, también conocida como doctora Jay, subdirectora de seguridad de Mastercard.

“Desconfíe, deténgase un segundo (y piénselo) y dispóngase a protegerse”, explicó.

Ya sean estafas románticas o estafas laborales, los impostores buscan formas de engañarlo para que les dé dinero o comparta su información personal. Esto es lo que hay que saber:

Conozca las tácticas de los estafadores

Tres tácticas comunes utilizadas por los estafadores se basan en el miedo, la urgencia y el dinero, dijo el experto en seguridad Petros Efstathopoulos. Así funcionan:

1. Miedo

Cuando un estafador se comunica con usted por teléfono o correo electrónico, utiliza un lenguaje que hace parecer que hay un problema que usted debe resolver. Por ejemplo, el estafador lo contacta por correo electrónico para decirle que su declaración de impuestos tiene un error y que, si no lo soluciona, tendrá problemas.

2. Urgencia

Debido a que los estafadores son hábiles para crear una sensación de urgencia, las personas tienden a apresurarse, lo que las hace vulnerables. A menudo los defraudadores les dicen a los individuos que deben actuar de inmediato, lo que puede hacer que compartan información privada como su número de Seguro Social.

3. Dinero

Los estafadores usan el dinero como cebo, añadió Efstathopoulos. Pueden hacerse pasar por profesionales de impuestos o del Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) y decirle que recibirá un reembolso fiscal mayor del que espera si les paga por sus servicios o les comparte información personal.

Conozca las estafas más comunes

El simple hecho de estar al tanto de las estafas típicas puede ayudar, dicen los expertos. En particular, con frecuencia las llamadas automáticas están dirigidas a personas vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidades y gente con deudas.

“Si recibe una llamada automática de la nada que reproduce un mensaje grabado para que compre algo, simplemente cuelgue”, sugirió James Lee, director de operaciones del Identity Theft Resource Center. “Y haga lo mismo con los mensajes de texto: cada vez que los reciba de un número que no conoce y le pidan que pague, transfiera o haga clic en algo sospechoso”.

Lee insta a los consumidores a colgar y llamar a la empresa o institución en cuestión a un número de teléfono oficial.

Los estafadores también suelen imitar a alguien con autoridad, como un cobrador de impuestos o de deudas. Pueden hacerse pasar por un ser querido que llama para solicitar asistencia financiera inmediata para una fianza, ayuda jurídica o el pago de una factura de hospital.

Estafas románticas

Las así llamadas “estafas románticas” suelen estar dirigidas a individuos solitarios y aislados, según Will Maxson, subdirector de la División de Prácticas de Mercadotecnia de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés). Estas estafas pueden llevarse a cabo durante períodos de tiempo más largos, que incluso pueden ser de años.

Kate Kleinart, de 70 años, quien perdió decenas de miles de dólares en una estafa romántica durante varios meses, dijo que hay que estar alerta si un nuevo amigo de Facebook es excepcionalmente atractivo, le pide que descargue WhatsApp para comunicarse, intenta aislarle de amigos y familiares, o se vuelve romántico muy rápidamente.

“Si ve la foto de una persona muy guapa, pídale a alguien más joven en su vida —un hijo, un nieto, una sobrina o un sobrino— que le ayude a hacer una búsqueda inversa de imágenes o a identificar la foto”, explicó.

Dijo que el hombre de las imágenes que recibió era un cirujano plástico de España cuyas fotos han sido robadas y utilizadas por estafadores.

Además, Kleinart había estado viviendo en cuarentena durante el comienzo de la pandemia de COVID-19 cuando recibió la solicitud inicial de amistad, y la compañía y la comunicación significaron mucho para ella mientras estaba aislada de su familia. Cuando por fin se percató que se trataba de una estafa, extrañó la relación incluso más que sus ahorros.

“Perder el amor fue peor que perder el dinero”, reveló.

Estafas laborales

Las estafas laborales involucran a una persona que se hace pasar por un reclutador o una empresa con el fin de robar dinero o información de alguien que busca empleo.

Los estafadores tienden a usar el nombre de un empleado de una empresa grande, y elaboran una publicación de trabajo que coincide con puestos similares. Una señal de alerta inicial es que en general intentan hacer que el trabajo sea muy atractivo, dijo Velasquez.

“Van a ofrecer salarios muy altos para un trabajo que requiere relativamente poca formación”, dijo. “Y suelen decir que es un puesto 100% remoto porque eso es muy atractivo para la gente”.

Algunos defraudadores publican trabajos falsos, pero otros se comunican directamente con los solicitantes de empleo a través de mensajes directos o de texto. Si los estafadores intentan robar su información personal, podrían pedirle que llene varios formularios que incluyen información como su número de Seguro Social y detalles de su licencia de conducir.

La única información que un empleador legítimo debe solicitar al inicio del proceso es la relacionada a sus habilidades, su experiencia laboral y su información de contacto, agregó Velasquez. En general no es necesario compartir otros detalles con un empleador hasta que haya recibido una oferta.

Estafas de inversión

Según Lois Greisman, directora adjunta de prácticas de mercadotecnia de la FTC, una estafa de inversión constituye cualquier plan para enriquecerse rápidamente que atrae a posibles víctimas a través de cuentas de redes sociales o anuncios en línea.

Los estafadores de inversión suelen agregar diferentes formas de “testimonio”, tales como de otras cuentas de redes sociales, para respaldar que la “inversión” funciona. Muchas de estas también involucran criptomonedas. Para evitar caer en estos fraudes, la FTC recomienda investigar de forma independiente a la empresa, especialmente con una búsqueda del nombre de la compañía junto con términos como “reseña” o “estafa”.

Estafas de cuestionarios breves

Cuando utilice Facebook o navegue por los resultados que le da Google, manténgase alerta ante las estafas de cuestionarios breves, que suelen parecer inofensivas y preguntan sobre temas que podrían interesarle, tales como su automóvil o su programa de televisión favorito. También podrían sugerirle que se someta a una prueba de personalidad.

A pesar de que esas preguntas en apariencia son benignas, los estafadores usan la información personal que usted comparte para responder preguntas de seguridad de sus cuentas o hackear sus redes sociales con el fin de enviar enlaces de malware a sus contactos.

Para proteger su información personal, la FTC recomienda que simplemente se mantenga alejado de los cuestionarios breves en línea. La comisión también aconseja a los consumidores que usen respuestas aleatorias para las preguntas de seguridad.

“¿Le pidieron que ingrese el apellido de soltera de su madre? Diga que es otra cosa: Parmesano u otra palabra que no olvide”, aconseja Terri Miller, especialista en educación del consumidor de la FTC. “De esta manera, los estafadores no podrán usar la información que encuentren para robar su identidad”.

Estafas en Marketplace

Al comprar o vender productos en el Marketplace de Instagram o Facebook, tenga en cuenta que no todos los que se comunican con usted tienen las mejores intenciones.

Para evitar ser estafado al vender a través de una plataforma en línea, la FTC recomienda verificar los perfiles de los compradores, no compartir ningún código enviado a su teléfono o correo electrónico, y evitar aceptar pagos en línea de personas desconocidas.

De igual manera, cuando compre algo en un sitio en línea, asegúrese de investigar diligentemente al vendedor. Examine si el perfil está verificado, qué tipo de reseñas tiene y los términos y las condiciones de la compra.

No conteste si no sabe quién llama

A menudo los estafadores se comunican por teléfono. Ben Hoffman, director de Estrategia y Productos de Consumo en el banco Fifth Third Bank, recomienda que no conteste llamadas entrantes desconocidas.

“Los bancos no le piden su contraseña”, dijo Hoffman. Si cree que su banco trata de contactarle, llámelo a un número que aparezca en su sitio web.

Esto facilita saber con certeza que no habla con un estafador. Por lo general, los bancos no suelen llamar a menos que haya actividad sospechosa en su cuenta o si usted los contactó previamente por un problema.

Si recibe muchas llamadas desconocidas que resultan ser de estafadores o llamadas automáticas, puede usar las herramientas disponibles en su teléfono para bloquear el spam.

Utilice toda la tecnología a su disposición

Hay muchas herramientas a su disposición que puede usar para protegerse de los estafadores en línea.

1. Utilice un administrador de contraseñas para asegurarse que tiene una contraseña compleja que los estafadores no puedan adivinar.

2. Revisar regularmente su informe crediticio y sus estados de cuenta bancarios es una buena práctica, ya que le ayudará a identificar si alguien ha usado su cuenta bancaria sin su conocimiento.

3. Active la verificación de varios factores para asegurarse que los impostores no puedan acceder a sus cuentas en redes sociales ni en el banco.

En caso de duda, pida ayuda

A medida que las estafas se vuelven más sofisticadas, es difícil saber en quién confiar o si una persona es real o un impostor. Si no está seguro de si un reclutador de empleo es real o si su banco realmente le pide información, encuentre organizaciones que le puedan ayudar, recomendó Velasquez.

Organizaciones como el Identity Theft Protection Center y la Fraud Watch Network (Red de Vigilancia de Fraudes) de la AARP —una asociación civil que aboga por los derechos de los jubilados— ofrecen servicios gratuitos a clientes que necesitan ayuda para identificar estafas o saber qué hacer si han sido víctimas de una.

Comparta lo que sabe con sus seres queridos

Si ha tomado todas las medidas necesarias para protegerse a sí mismo, podría desear ayudar a quienes le rodean. Ya sea que auxilie a sus abuelos a bloquear llamadas de desconocidos en sus teléfonos o comparta consejos con sus vecinos, hablar con otros sobre cómo protegerse de las estafas puede ser muy eficaz.

Denuncie la estafa

Si usted o un miembro de su familia es víctima de una estafa y reside en Estados Unidos, es una buena práctica denunciarla en el sitio web de la FTC.