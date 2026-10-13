Pasar por el supermercado después del trabajo, aprovechar las ofertas semanales o comprar los ingredientes para el almuerzo del domingo puede requerir un recorrido diferente cuando desaparece un comercio cercano. Para quienes resuelven en una sola parada la leche, el café y lo necesario para preparar arroz con frijoles, perder ese punto habitual obliga a reorganizar las compras y buscar alternativas dentro del presupuesto familiar. Ese cambio alcanza ahora a clientes de Winn-Dixie en Florida: un recuento publicado por Secret Miami, con información atribuida a Inc., incluye 14 ubicaciones afectadas durante 2026, desde Miami y Palm Beach Gardens hasta Jacksonville, Lakeland y Pensacola.

La relación reúne establecimientos que ya dejaron de operar y otros señalados para cerrar este año. Esa distinción resulta importante: no permite afirmar que todos bajaron sus persianas simultáneamente ni que serán reemplazados por Aldi.

LAS 14 TIENDAS DE WINN-DIXIE EN FLORIDA INCLUIDAS EN EL LISTADO DE CIERRES

Si acostumbras hacer tus compras en esta cadena, revisa la dirección completa para identificar el local afectado. Jacksonville cuenta con dos sucursales dentro del recuento; las demás ciudades tienen una cada una.

N.º Ciudad Dirección exacta 1 Miami 6770 Bird Road, Miami, FL 33155 2 Palm Beach Gardens 8924 N. Military Trail, Palm Beach Gardens, FL 33410 3 Port St. Lucie 281 SW Port St. Lucie Boulevard, Port St. Lucie, FL 34952 4 Temple Terrace 8837 N. 56th Street, Temple Terrace, FL 33617 5 Rockledge 5410 Murrell Road, Suite 135, Rockledge, FL 32955 6 Ocala 7131 N. U.S. Highway 441, Ocala, FL 34475 7 Jacksonville 49 S. Arlington Road, Jacksonville, FL 32216 8 Jacksonville 201 W. 48th Street, Jacksonville, FL 32208 9 Cocoa Beach 100 Canaveral Plaza Boulevard, Cocoa Beach, FL 32931 10 Dundee 28047 U.S.-27, Dundee, FL 33838 11 Lakeland 6600 N. Socrum Loop Road, Lakeland, FL 33809 12 Cantonment 1550 S. Highway 29, Cantonment, FL 32533 13 Gulf Breeze 3319 Gulf Breeze Parkway, Gulf Breeze, FL 32563 14 Pensacola 4751 Bayou Boulevard, Pensacola, FL 32503

El listado no proporciona una fecha individual para cada establecimiento. Por ello, conviene comprobar su situación antes de salir de casa, especialmente cuando se trata de una ubicación con clausura prevista y no de un cierre ya concretado.

Esta cadena de supermercados estadounidense tiene su sede en Jacksonville (Foto: Winn-Dixie)

¿POR QUÉ WINN-DIXIE ESTÁ CERRANDO SUPERMERCADOS SI QUIERE CONCENTRARSE EN FLORIDA?

Los ajustes forman parte de una reorganización comercial. A finales de 2025, Southeastern Grocers adoptó el nombre The Winn-Dixie Company y orientó su estrategia hacia Florida y el sur de Georgia. Esa decisión no implica conservar toda la red existente: también contempla evaluar cuáles sucursales encajan con sus planes de desarrollo.

Según el reporte difundido por Secret Miami a partir de Inc., el proceso incluye establecimientos con un desempeño comercial insuficiente. Al mismo tiempo, la empresa busca fortalecer su presencia en los mercados donde continuará operando, por lo que estas clausuras no equivalen a una salida del estado.

A ese escenario se suma la transformación de antiguos supermercados Winn-Dixie y Harveys que quedaron en manos de Aldi. Se trata de una operación distinta de la actividad que mantienen los negocios bajo su marca original.

EL WINN-DIXIE DE BIRD ROAD, EN MIAMI, CERRÓ DESPUÉS DE 66 AÑOS

Uno de los casos con mayor historia local corresponde al comercio de 6770 Bird Road, dentro del Bird Ludlam Shopping Center. Según Miami New Times, dejó de atender al público el 2 de agosto de 2026 para dar paso a una conversión a Aldi.

El establecimiento vendía alimentos en esa esquina desde 1960, cuando abrió como Kwik Chek, una antigua marca vinculada a Winn-Dixie. Sus 66 años de trayectoria explican por qué la despedida representa algo más que sustituir un letrero: acompañó al vecindario durante varias generaciones.

Para los residentes que acudían a esa dirección, la llegada de otra cadena podría conservar una alternativa cercana. Sin embargo, el cambio no supone una reapertura inmediata: la información publicada el 11 de agosto todavía no ofrecía una fecha de inauguración.

¿QUÉ DIJO WINN-DIXIE SOBRE LA SUCURSAL DE PALM BEACH GARDENS?

Otra ubicación incluida es la de 8924 N. Military Trail, cerca de Northlake Boulevard. Sobre ese caso, la portavoz Meredith Hurley explicó a WFLX FOX 29 que reforzar el enfoque empresarial en Florida podía exigir decisiones difíciles, entre ellas cerrar un supermercado cuando fuera necesario para respaldar el futuro del negocio.

La representante agradeció el apoyo de empleados, compradores y vecinos de Palm Beach Gardens. También indicó que la prioridad consistía en construir una operación sólida y mantener la calidad del servicio.

Estas declaraciones, reproducidas por Secret Miami, explican la posición corporativa, pero no confirman que Aldi vaya a ocupar ese espacio. Su destino debe verificarse por separado.

WINN-DIXIE Y ALDI: ¿QUÉ ESTÁ CAMBIANDO EN FLORIDA?

La transformación comenzó con la compra de Southeastern Grocers por parte de Aldi en marzo de 2024. En febrero de 2025, un grupo encabezado por Anthony Hucker y C&S Wholesale Grocers adquirió nuevamente parte del negocio, mientras la cadena de origen alemán conservó aproximadamente 220 establecimientos para convertirlos a su formato hasta 2027.

Ese antecedente permite distinguir dos situaciones: una sucursal puede dejar de funcionar como Winn-Dixie porque cambiará de marca, o cerrar sin que exista un reemplazo identificado en el reporte consultado. La relación de 14 direcciones no confirma el mismo desenlace para todas.

Situación reportada Qué significa para los clientes Ubicación incluida en el recuento Aparece entre los establecimientos cerrados o con clausura prevista durante 2026; requiere una comprobación individual. Conversión a Aldi reportada El negocio dejará de funcionar bajo su marca anterior, como ocurrió con el supermercado de Bird Road. Cambio sin inauguración anunciada La nueva alternativa no necesariamente estará disponible de inmediato; conviene revisar cuándo comenzará a atender.

¿CÓMO ENCONTRAR OTRO WINN-DIXIE CERCA DE TU CASA?

El localizador oficial de la cadena permite buscar por ciudad y estado, código ZIP o número de sucursal. Además, muestra datos como dirección, teléfono y horario para facilitar la elección de otra alternativa.

Antes de salir a hacer las compras:

Ingresa tu código ZIP para encontrar opciones cercanas.

Comprueba la dirección completa, especialmente si aparecen varios resultados dentro de la misma ciudad.

Revisa el horario y llama al establecimiento cuando necesites aclarar su situación.

Si habrá una conversión a Aldi, consulta el anuncio de apertura por separado: la clausura anterior no significa que su reemplazo ya esté funcionando.

La herramienta también permite ocultar ubicaciones temporalmente cerradas y filtrar servicios, entre ellos deli, panadería, carnes frescas o transferencias de dinero. Así puedes elegir según tus necesidades habituales, además de considerar la distancia.