Rockstar Games estrenará Grand Theft Auto VI: An Extended Look el 27 de agosto de 2026. (Foto: Rockstar Games)
Rockstar Games estrenará Grand Theft Auto VI: An Extended Look el 27 de agosto de 2026. (Foto: Rockstar Games)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

La espera por GTA 6 sumará un nuevo capítulo. Rockstar Games confirmó que Grand Theft Auto VI: An Extended Look se estrenará el 27 de agosto de 2026, con una presentación especial que permitirá a los fanáticos conocer más detalles del esperado videojuego.

La compañía que se trata de una presentación especial que funcionará bajo una estrategia de estreno doble. Por un lado, Netflix se convertirá en la ventana exclusiva mundial para ver el material por adelantado. Es decir, los suscriptores del servicio podrán disfrutar de un recorrido extendido del videojuego horas antes que nadie.

Asimismo, quienes no cuenten con una suscripción a Netflix no tendrán que preocuparse. Seis horas después del debut en Netflix, Rockstar Games liberará el contenido de manera completamente gratuita y abierta para todo público a través de su canal oficial de YouTube y en el sitio web oficial de Grand Theft Auto VI.

Este despliegue sirve como antesala al lanzamiento definitivo del título programado para el 19 de noviembre de 2026 en las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Con una duración aproximada de 30 minutos, se espera que el material muestre en detalle las mecánicas de los protagonistas Jason y Lucia, así como la dinámica del mundo abierto inspirado en Florida.

El material podrá verse primero en Netflix y seis horas después estará disponible gratis en YouTube y el sitio oficial de GTA 6. (Foto: Rockstar Games)
El material podrá verse primero en Netflix y seis horas después estará disponible gratis en YouTube y el sitio oficial de GTA 6. (Foto: Rockstar Games)

Horarios de estreno en Sudamérica, México, EE. UU. y España

A continuación, revisa los horarios por país para ver el “Extended Look” de GTA 6, ya sea en Netflix o YouTube.

Región / PaísEstreno en Netflix (Exclusiva)Estreno en YouTube
México (Centro)Jueves 27 de agosto — 1:00 p.m.Jueves 27 de agosto — 7:00 p.m.
Perú, Colombia, Ecuador y PanamáJueves 27 de agosto — 2:00 p.m.Jueves 27 de agosto — 8:00 p.m.
Venezuela, Bolivia, Paraguay y ChileJueves 27 de agosto — 3:00 p.m.Jueves 27 de agosto — 9:00 p.m.
EE. UU. (Costa Este / New York)Jueves 27 de agosto — 3:00 p.m.Jueves 27 de agosto — 9:00 p.m.
Argentina, Uruguay y Brasil (São Paulo)Jueves 27 de agosto — 4:00 p.m.Jueves 27 de agosto — 10:00 p.m.
EE. UU. (Costa Oeste / Los Ángeles)Jueves 27 de agosto — 12:00 p.m.Jueves 27 de agosto — 6:00 p.m.
España (Península)Jueves 27 de agosto — 9:00 p.m.Viernes 28 de agosto — 3:00 a.m.
GTA 6 llegará oficialmente el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. (Foto: Rockstar Games)
GTA 6 llegará oficialmente el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. (Foto: Rockstar Games)

Datos clave de GTA VI

  • Nombre del evento: Grand Theft Auto VI: An Extended Look.
  • Fecha: 27 de agosto de 2026.
  • Hora de estreno en Netflix: 3 p. m. ET.
  • Hora de estreno en YouTube y sitio oficial: 9 p. m. ET.
  • Lanzamiento del videojuego: 19 de noviembre de 2026.
  • Consolas: PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC