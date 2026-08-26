La espera por GTA 6 sumará un nuevo capítulo. Rockstar Games confirmó que Grand Theft Auto VI: An Extended Look se estrenará el 27 de agosto de 2026, con una presentación especial que permitirá a los fanáticos conocer más detalles del esperado videojuego.

La compañía anunció que se trata de una presentación especial que funcionará bajo una estrategia de estreno doble. Por un lado, Netflix se convertirá en la ventana exclusiva mundial para ver el material por adelantado. Es decir, los suscriptores del servicio podrán disfrutar de un recorrido extendido del videojuego horas antes que nadie.

Asimismo, quienes no cuenten con una suscripción a Netflix no tendrán que preocuparse. Seis horas después del debut en Netflix, Rockstar Games liberará el contenido de manera completamente gratuita y abierta para todo público a través de su canal oficial de YouTube y en el sitio web oficial de Grand Theft Auto VI.

Este despliegue sirve como antesala al lanzamiento definitivo del título programado para el 19 de noviembre de 2026 en las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Con una duración aproximada de 30 minutos, se espera que el material muestre en detalle las mecánicas de los protagonistas Jason y Lucia, así como la dinámica del mundo abierto inspirado en Florida.

El material podrá verse primero en Netflix y seis horas después estará disponible gratis en YouTube y el sitio oficial de GTA 6. (Foto: Rockstar Games)

Horarios de estreno en Sudamérica, México, EE. UU. y España

A continuación, revisa los horarios por país para ver el “Extended Look” de GTA 6, ya sea en Netflix o YouTube.

Región / País Estreno en Netflix (Exclusiva) Estreno en YouTube México (Centro) Jueves 27 de agosto — 1:00 p.m. Jueves 27 de agosto — 7:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador y Panamá Jueves 27 de agosto — 2:00 p.m. Jueves 27 de agosto — 8:00 p.m. Venezuela, Bolivia, Paraguay y Chile Jueves 27 de agosto — 3:00 p.m. Jueves 27 de agosto — 9:00 p.m. EE. UU. (Costa Este / New York) Jueves 27 de agosto — 3:00 p.m. Jueves 27 de agosto — 9:00 p.m. Argentina, Uruguay y Brasil (São Paulo) Jueves 27 de agosto — 4:00 p.m. Jueves 27 de agosto — 10:00 p.m. EE. UU. (Costa Oeste / Los Ángeles) Jueves 27 de agosto — 12:00 p.m. Jueves 27 de agosto — 6:00 p.m. España (Península) Jueves 27 de agosto — 9:00 p.m. Viernes 28 de agosto — 3:00 a.m.

GTA 6 llegará oficialmente el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. (Foto: Rockstar Games)

Datos clave de GTA VI