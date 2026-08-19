Apple habría mostrado por accidente uno de sus próximos productos antes de su presentación oficial: unos nuevos AirPods que, además de funcionar como audífonos inalámbricos, incorporarían pequeñas cámaras en sus tallos. Un video de demostración incluido en una versión preliminar de macOS se volvió viral en redes sociales y provocó numerosas reacciones por las posibles implicaciones para la privacidad.

El clip, que acumula millones de reproducciones en X, muestra a un hombre utilizando los supuestos AirPods mientras sostiene un libro frente a ellos.

La tecnología permitiría que los dispositivos capten imágenes de baja resolución y las envíen al asistente Siri, impulsado por inteligencia artificial.

Here is your first look at AirPods with Cameras in action using Visual Intelligence.



This video file came from macOS 26.7 RC pic.twitter.com/yo7RI4MCeu — Aaron (@aaronp613) August 18, 2026

Así funcionarían los nuevos AirPods con cámara

La función estaría vinculada con Visual Intelligence, una herramienta que permitiría a la inteligencia artificial interpretar lo que el usuario tiene delante en tiempo real.

De esta manera, los AirPods podrían ayudar a identificar objetos, recordar nombres o incluso proporcionar indicaciones para desplazarse a pie.

En el video, el hombre acerca un libro a los audífonos para que estos puedan reconocer su título.

Mientras realiza la demostración, una voz de Siri explica: “Con Visual Intelligence, tu mundo se vuelve guardable. ¿Ves algo que te gusta? Solo pídeme que lo guarde para después”.

El adelanto no autorizado apareció dentro de una versión candidata de macOS Tahoe 26.7, según informó MacRumors.

Aunque los rumores apuntaban a que Apple presentaría estos dispositivos en septiembre, la compañía todavía no ha confirmado oficialmente que los AirPods mostrados en la grabación sean el producto que llegará al mercado.

Los dispositivos podrían enviar imágenes a Siri para analizarlas mediante Visual Intelligence y ayudar a los usuarios a identificar objetos o recordar información. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

El detalle que genera preocupación

Uno de los principales problemas señalados por los usuarios es que las pequeñas cámaras integradas en los tallos serían difíciles de detectar a simple vista. Esto generó dudas sobre qué ocurriría cuando una persona utilice los AirPods cerca de otras personas que no sepan que podrían estar siendo captadas.

Las críticas aparecieron rápidamente en redes sociales. Un usuario de X preguntó: “¿Por qué los AirPods necesitarían cámaras? ¿Cuál es el problema de ustedes con ponerle una cámara a absolutamente todo?”.

Otro comentó: “¿Están tratando de superar a Flock como las cámaras de vigilancia masiva más odiadas?”.

Un tercer internauta fue todavía más duro: “Qué increíbles avances en las tecnologías para pervertidos. Realmente estamos en una época dorada para los acosadores”.

El debate se centra principalmente en la posibilidad de que estos dispositivos puedan utilizarse para grabar imágenes de otras personas sin su conocimiento.

Apple todavía no ha confirmado oficialmente el producto, aunque rumores apuntan a una posible presentación próximamente. (Foto: Apple)

Apple tendría una forma de avisar cuando graban

Los rumores anteriores sobre estos AirPods indican que Apple estaría considerando incorporar un indicador especial para que las personas alrededor del usuario puedan saber cuándo las cámaras están capturando imágenes; sin embargo, todavía no está claro cómo funcionaría este mecanismo ni si sería suficiente para resolver las preocupaciones relacionadas con la privacidad.

El supuesto lanzamiento de los AirPods con cámara formarían parte de una estrategia de Apple para incorporar inteligencia artificial y cámaras a nuevos dispositivos.

La compañía también estaría desarrollando unas gafas inteligentes, conocidas internamente como N50, que competirían con las gafas de Meta y contarían con cámaras capaces de tomar fotografías y grabar video.