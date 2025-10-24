El Día de Muertos es una de las celebraciones más coloridas y emotivas de México, y ahora también puedes incluir a tu mascota en esta tradición con ayuda de la inteligencia artificial. Gracias a Gemini, la inteligencia artificial (IA) de generación de imágenes de Google, es posible crear una foto perfecta de tu perro o gato disfrazado con todo el espíritu de esta festividad.

Imagina a tu compañero peludo con un traje lleno de flores de cempasúchil, calaveras coloridas y papel picado al fondo. Gemini puede recrear ese ambiente tradicional mexicano con detalles tan reales que parecerán sacados de un altar de ofrenda.

La foto perfecta de tu mascota disfrazada para Día de Muertos destaca por sus colores vibrantes y su toque tradicional mexicano. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini

Cómo crear con Gemini un retrato de tu mascota para Día de Muertos

Toma una buena foto de tu mascota. Haz una foto de cuerpo completo y asegúrate de que mire a la cámara. La IA usará esta imagen como referencia para crear el retrato, por lo que una buena iluminación y un fondo despejado ayudarán a obtener un mejor resultado. Ingresa a Gemini. Ve a Gemini e inicia sesión con tu cuenta de Google. Una vez dentro, verás el cuadro donde puedes escribir tu instrucción. Activa Nano Banana. Activa la pestaña Imagen o ingresa a Herramientas y dale click en Imágenes con Imagen. Adjunta la foto de tu mascota. Luego en el signo + adjunta la imagen de tu querido. Pega el prompt. Ahora sí, copia y pega el texto a continuación en Gemini y deja que la IA haga su magia.

Solo necesitas una buena imagen base y el prompt adecuado para obtener la foto perfecta de tu mascota disfrazada para Día de Muertos. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini

Prompt para crear con Gemini un retrato de tu mascota para Día de Muertos

Con este texto, Gemini entenderá que quieres una imagen alegre, simbólica y llena de detalles tradicionales. Puedes cambiar el tipo de mascota, los colores del traje o incluso pedir un fondo distinto, como un altar o un panteón iluminado con velas.

La clave está en describir con precisión lo que imaginas: el atuendo, los colores, la expresión y los elementos del entorno. Cuantos más detalles incluyas, más fiel será el resultado a tu idea.

Aquí tienes un ejemplo que puedes usar o adaptar según tu estilo:

Un perro tierno vestido para el Día de los Muertos, con un colorido traje de calavera. Con ojos grandes y expresivos, y la lengua afuera. Tiene una corona de flores de cempasúchil amarillas y rosas, además de un cuello con volantes naranjas. El traje está decorado con ilustraciones de calaveras y diseños de arte folclórico mexicano muy coloridos. El fondo es festivo, con papel picado, flores de cempasúchil y decoraciones de calaveras de azúcar. El estilo es vibrante, detallado y celebratorio, inspirado en las tradiciones del Día de los Muertos.

