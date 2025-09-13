El furor por las imágenes generadas con inteligencia artificial no parece tener fin. Tras el éxito de los retratos al estilo Ghibli o las ilustraciones que simulaban muñecos de acción en caja, las redes sociales ahora están inundadas de una nueva tendencia: las fotos Polaroid con tu artista favorito. Si te preguntas cómo lograr este efecto con herramientas como Gemini o ChatGPT, aquí tienes una guía sencilla para que tu creación luzca profesional y viral.

Aunque el origen de esta tendencia es difícil de precisar, lo que resulta evidente es que hoy las imágenes creadas con inteligencia artificial alcanzan un nivel de realismo inédito. Lo que hace que estas Polaroids virtuales sean tan llamativas es la sensación de autenticidad: parecen recuerdos que podrían haber sido capturados en la vida real.

Cómo crear tu foto Polaroid con un famoso

Para quienes quieran unirse a la tendencia, los pasos son claros y fáciles de seguir:

Ingresa a Gemini a través de la aplicación o página web oficial. Inicia sesión con tu cuenta de Google. Sube las fotos: una tuya y otra de tu celebridad favorita. Escribe el prompt solicitando la estética Polaroid. Genera la imagen y repite el proceso hasta obtener el resultado deseado.

Con Gemini, puedes generar tu imagen usando un prompt que simula una auténtica Polaroid. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini

Prompt para crear tu foto Polaroid con un famoso

“Haz una foto tomada con una cámara Polaroid. La foto debe verse como una foto normal, sin un tema o propiedad claros. La foto debe tener un ligero efecto de desenfoque y una fuente de luz constante, como un flash de una habitación oscura, esparcida por toda la foto. No cambies la cara. Reemplaza el fondo detrás de las dos personas con una cortina blanca. Con ese tipo cerca de mi y abrazándome”.

“Take a photo taken with a Polaroid camera. The photo should look like an ordinary photograph. The photo should have a slight blur and a consistent light source, like a flash from a dark room, scattered throughout the photo. Don’t change the faces nor facial expressions. Change the background behind those two people with white curtains”.

Miles de usuarios comparten sus creaciones bajo hashtags como #PolaroidIA y #GeminiFlash. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini

El realismo de estas creaciones ha provocado que muchas de ellas circulen en redes como si fueran recuerdos auténticos. En TikTok y X, miles de usuarios presumen sus creaciones bajo hashtags como #PolaroidIA o #GeminiFlash, compartiendo sus momentos imaginarios con celebridades y sumándose a una de las tendencias más creativas del año.