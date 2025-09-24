El furor por las imágenes generadas con inteligencia artificial (IA) no parece tener fin. Tras el éxito de los retratos al estilo Ghibli o las ilustraciones que simulaban muñecos de acción, las redes ahora están inundadas de una nueva tendencia: hacer tu sesión de fotos profesional. Si te preguntas cómo lograr este efecto con herramientas como Google Gemini, aquí tienes una guía sencilla para que tu creación luzca profesional.

Aunque el origen de esta tendencia es difícil de precisar, lo que resulta evidente es que hoy las imágenes creadas con inteligencia artificial alcanzan un nivel de realismo inédito. Lo que hace que esta sesión de fotos sea tan llamativas es la sensación de autenticidad: parecen recuerdos que podrían haber sido capturados en la vida real.

Cómo crear tu sesión de fotos profesional con Gemini

Para quienes quieran unirse a la tendencia, los pasos son claros y fáciles de seguir:

Ingresa a Gemini a través de la aplicación o página web. Inicia sesión con tu cuenta de Google. Sube tu foto. Escribe el prompt solicitando la sesión de fotos profesional. Genera la imagen y repite el proceso hasta obtener el resultado deseado.

La tendencia de tu sesión de fotos profesional con Gemini ha conquistado TikTok y X con un realismo sorprendente. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini

Prompt para crear tu sesión de fotos profesional con Gemini

Prompt en español: Retrato en blanco y negro de alta resolución de una chica con un elegante jersey de cuello alto negro y elegantes pendientes pequeños de oro, junto con un moño coreano. Se yergue con seguridad en un estudio minimalista, ligeramente a un lado. La dramática iluminación crea sombras geométricas audaces en su rostro y, al fondo, unos fuertes rayos de luz cruzados. Atravesando las sombras, su expresión es tranquila, introspectiva y ligeramente distante, lo que le confiere un aire cinematográfico.

Prompt en inglés: A high resolution black and white portrait of a girl wearing a sharp black turtle neck and chic small gold earrings along with Korean bun. She stands confidently in minimal studio settings slightly to the side dramatic studio lighting creates bold geometric shadows on her face and background a strong cross beams of light. Cut through the shadows her expression is calm introspective and slightly distant the image has cinematic.

