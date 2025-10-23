El furor por las imágenes generadas con inteligencia artificial (IA) no parece tener fin. Tras el éxito de los retratos al estilo Ghibli o las ilustraciones que simulaban muñecos de acción en caja, ahora la tendencia es darle un toque mágico a las mascotas con temáticas de temporada. Y con Halloween a la vuelta de la esquina, Gemini, la IA de Google, se convierte en el aliado perfecto para crear retratos encantadores.
¿Te imaginas a tu mascota convertida en una adorable brujita para Halloween? Gracias a Gemini, la IA de Google, ahora puedes hacerlo realidad sin disfraces reales ni sesiones de fotos complicadas. Solo necesitas una buena descripción (el prompt) y dejar que la magia tecnológica haga el resto.
Cómo crear con Gemini un retrato de tu mascota para Halloween
- Toma una buena foto de tu mascota. Haz una foto de cuerpo completo y asegúrate de que mire a la cámara. La IA usará esta imagen como referencia para crear el retrato, por lo que una buena iluminación y un fondo despejado ayudarán a obtener un mejor resultado.
- Ingresa a Gemini. Ve a Gemini e inicia sesión con tu cuenta de Google. Una vez dentro, verás el cuadro donde puedes escribir tu instrucción.
- Activa Nano Banana. Activa la pestaña Imagen o ingresa a Herramientas y dale click en Imágenes con Imagen.
- Adjunta la foto de tu mascota. Luego en el signo + adjunta la imagen de tu querido.
- Pega el prompt . Ahora sí, copia y pega el texto a continuación en Gemini y deja que la IA haga su magia.
Prompt para crear con Gemini un retrato de tu mascota para Halloween
Retrato de mi mascota disfrazada de bruja para Halloween, usando un sombrero puntiagudo morado con diseño oscuro y un collar morado. Está sentada sobre un fondo morado, rodeada de pequeñas calabazas talladas con caras sonrientes. La iluminación es cálida y el estilo es fotográfico profesional, nítido y colorido, con un ambiente festivo de Halloween.
En segundos, Gemini generará imágenes de tu mascota tan realistas que parecerán tomadas en un estudio. Elige tu favorita, descárgala y prepárate para recibir todos los likes que merece esa pequeña bruja peluda.
