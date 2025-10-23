El furor por las imágenes generadas con inteligencia artificial (IA) no parece tener fin. Tras el éxito de los retratos al estilo Ghibli o las ilustraciones que simulaban muñecos de acción en caja, ahora la tendencia es darle un toque mágico a las mascotas con temáticas de temporada. Y con Halloween a la vuelta de la esquina, Gemini, la IA de Google, se convierte en el aliado perfecto para crear retratos encantadores.

¿Te imaginas a tu mascota convertida en una adorable brujita para Halloween? Gracias a Gemini, la IA de Google, ahora puedes hacerlo realidad sin disfraces reales ni sesiones de fotos complicadas. Solo necesitas una buena descripción (el prompt) y dejar que la magia tecnológica haga el resto.

Con Gemini, puedes transformar la foto de tu mascota en una imagen digna de una película de Halloween. | Crédito: Imagen genera por IA / Gemini

Cómo crear con Gemini un retrato de tu mascota para Halloween

Toma una buena foto de tu mascota. Haz una foto de cuerpo completo y asegúrate de que mire a la cámara. La IA usará esta imagen como referencia para crear el retrato, por lo que una buena iluminación y un fondo despejado ayudarán a obtener un mejor resultado. Ingresa a Gemini. Ve a Gemini e inicia sesión con tu cuenta de Google. Una vez dentro, verás el cuadro donde puedes escribir tu instrucción. Activa Nano Banana. Activa la pestaña Imagen o ingresa a Herramientas y dale click en Imágenes con Imagen. Adjunta la foto de tu mascota. Luego en el signo + adjunta la imagen de tu querido. Pega el prompt . Ahora sí, copia y pega el texto a continuación en Gemini y deja que la IA haga su magia.

Miles de usuarios usan Gemini para dar un toque mágico de Halloween a las fotos de su mascota. | Crédito: Imagen genera por IA / Gemini

Prompt para crear con Gemini un retrato de tu mascota para Halloween

Retrato de mi mascota disfrazada de bruja para Halloween, usando un sombrero puntiagudo morado con diseño oscuro y un collar morado. Está sentada sobre un fondo morado, rodeada de pequeñas calabazas talladas con caras sonrientes. La iluminación es cálida y el estilo es fotográfico profesional, nítido y colorido, con un ambiente festivo de Halloween.

En segundos, Gemini generará imágenes de tu mascota tan realistas que parecerán tomadas en un estudio. Elige tu favorita, descárgala y prepárate para recibir todos los likes que merece esa pequeña bruja peluda.

