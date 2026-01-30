Centrándose en la resistencia a caídas extremas, polvo, agua, batería de nueva generación de hasta 6.500mAh que te garantiza hasta 2 días de uso, así como fotografía avanzada con IA, la nueva serie Redmi Note 15 llegó de la mano de Xiaomi. Se trata de una línea compuesta por los modelos Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 5G y Redmi Note 15, cada uno con características que los hacen únicos dentro de la gama media y que permiten que el smartphone sea ese acompañante durante todo el día preparado para sobrevivir a cualquier imprevisto cotidiano. Y es que, más allá de la cámara y el diseño, estos equipos son ‘titanes’ que aguantan todo y responden sin fallas a la jornada completa. Aquí te dejo las principales características para que evalúes tu próxima compra o renovación de equipo.

Un celular resistente a todo: características de la nueva serie Redmi Note 15

Resistencia a caídas, polvo y agua: los modelos Note 15 Pro+ 5G y 15 Pro 5G han obtenido la Certificación de Rendimiento Premium de SGS, capaces de resistir caídas de hasta 2,5 metros gracias al Corning Gorilla Glass Victus 2 y a un panel trasero de fibra de vidrio ultrarresistente. Además, tienen certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, ofreciendo protección contra el agua y el polvo, con capacidad de inmersión de hasta dos metros durante 24 horas.

Pantallas que responden incluso con los dedos húmedos, estructuras reforzadas y componentes diseñados para el uso cotidiano convierten al celular en una herramienta confiable, preparada para acompañar al usuario en distintos escenarios. (Foto: Mag / El Comercio)

Disponibilidad en el Perú

La serie que incorpora la arquitectura REDMI Titan, que incluye refuerzos estructurales, máxima protección frente al agua (IP69K) y baterías de silicio-carbono pensadas para largas jornadas, respondiendo a las exigencias del uso diario, está disponible en el Perú:

REDMI Note 15 Pro+ 5G está disponible en tres colores: café moca, azul glaciar y negro, con una configuración de almacenamiento de 12GB + 512GB, a un precio de venta sugerido desde S/1,899.00.

REDMI Note 15 Pro 5G está disponible en tres colores: gris titanio, azul glaciar, y negro, con una configuración de almacenamiento de 8GB + 512GB, a un precio de venta sugerido desde S/1,499.00.

REDMI Note 15 Pro está disponible en tres colores: gris titanio, azul glaciar y negro, con una configuración de almacenamiento de 8GB + 256GB, a un precio de venta sugerido desde S/1,299.00.

REDMI Note 15 5G está disponible en tres colores: azul glaciar, morado neblina, y negro, con una configuración de almacenamiento de 8GB + 256GB, a un precio de venta sugerido desde S/1,099.00.

REDMI Note 15 está disponible en tres colores: azul glaciar, morado neblina y negro, con una configuración de almacenamiento de 8GB + 256GB, a un precio de venta sugerido desde S/949.00.

Se pueden adquirir en en los principales operadores, distribuidores autorizados, Xiaomi Stores y mi.com/pe.

La Serie Redmi Note 15 es una gama de smartphones que pone el foco en la durabilidad como parte central de la experiencia. (Foto: Xiaomi)

