La nueva serie Xiaomi 17T es una realidad y llega para quedarse en la lista de opciones favoritas de quienes buscan potencia, estilo y cámaras listas capturar los momentos más inolvidables que luego podrán ser compartidos en redes sociales. Conformada por los modelos Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro, esta nueva generación de smartphones combina avanzadas capacidades de fotografía móvil, rendimiento flagship y una experiencia visual optimizada para el uso diario.

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Los equipos no solo combinan pantallas brillantes y fluidas, procesadores pensados para juegos y edición rápida, sistemas de cámara que funcionan bien de día y de noche, sino que por primera vez incorporan cámara teleobjetivo Leica de 5 aumentos, ampliando la versatilidad fotográfica en toda la gama. La serie también introduce Leica Live Moment, una nueva experiencia de captura que permite registrar no solo el instante, sino también el movimiento y la emoción que lo rodean, aportando una narrativa más dinámica y expresiva a cada imagen.

Esta nueva generación de smartphones combina avanzadas capacidades de fotografía móvil, rendimiento flagship y una experiencia visual optimizada para el uso diario. (Foto: Xiaomi)

Además, Xiaomi ha puesto énfasis en la carga rápida y la autonomía, lo que significa menos tiempo enchufado y más tiempo creando contenido o jugando fuera de casa. El modelo Pro añade un zoom potente y opciones de grabación avanzadas para quienes quieren llevar su fotografía y video al siguiente nivel; mientras que el 17T ofrece el equilibrio perfecto para quienes priorizan costo-beneficio sin renunciar a buenas cámaras ni a una batería que aguante la jornada. Toda la serie también incorpora funciones impulsadas por inteligencia artificial y compatibilidad con experiencias como Google Gemini y Circle to Search with Google, ampliando las posibilidades de productividad, búsqueda y asistencia inteligente en el día a día.

Por primera vez en la serie T, ambos modelos incorporan cámara teleobjetivo Leica de 5 aumentos, ampliando la versatilidad fotográfica en toda la gama. (Foto: Xiaomi)

Especificaciones técnicas de la serie Xiaomi 17T

Xiaomi 17T Xiaomi 17T Pro Pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas, resolución Full HD+ (2400 x 1080), tasa de refresco 120 Hz, brillo máximo hasta 1,800 nits (pico), protección Gorilla Glass Victus. Pantalla AMOLED LTPO de 6.73 pulgadas, resolución Full HD+ (2800 x 1260 aprox.), tasa de refresco variable 1–120 Hz, brillo máximo hasta 2,200 nits, tasa de muestreo táctil 1,920 Hz, protección Gorilla Glass Victus 2. PROCESADOR Y RENDIMIENTO Chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (o equivalente de 2026 en la línea ‘8s’), CPU octa-core, GPU Adreno de nueva generación, optimizaciones para juegos y refrigeración por cámara de vapor. Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (o el tope de la línea para 2026), mayor rendimiento en CPU y GPU, soporte para funciones avanzadas de IA en dispositivo. BATERÍA Y CARGA Batería de aproximadamente 5,000 mAh, carga rápida por cable 90W (o 120W según región), carga inalámbrica 30W, carga reversible 10W. Batería de 5,100 mAh, carga rápida por cable 120W (o 150W en algunas variantes), carga inalámbrica 50W, carga inversa 10–15W. CÁMARAS

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