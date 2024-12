Spotify Wrapped 2024 ya está aquí. La plataforma de música más popular del mundo ha lanzado su resumen anual, y es hora de descubrir cuál ha sido el soundtrack de tu año. Como cada fin de año, los servicios de streaming presentan resúmenes con las estadísticas de tus canciones más reproducidas, y Spotify no es la excepción, ya que acaba de lanzar el suyo. ¿Estás listo para descubrir qué canciones no puedes dejar de escuchar, quiénes fueron tus artistas más escuchados y qué géneros te atraparon en 2024?

Si todavía no has vivido la experiencia de Spotify Wrapped, se trata de una herramienta personalizada que Spotify lanza cada diciembre para ofrecerte un resumen único de tus hábitos musicales durante el año. Es una mirada divertida y algo reveladora sobre tus gustos, tus canciones favoritas, y cómo cambian con el tiempo. Además, este resumen no solo te muestra tus datos, sino que te permite compartirlo en tus redes sociales.

Spotify Wrapped 2024 ya está disponible. (Foto: Spotify Wrapped)

Cómo ver Spotify Wrapped 2024

Para comenzar, asegúrate de tener la última versión de la app. Puedes actualizarla fácilmente desde Google Play en Android o desde la App Store en iOS.

Para acceder a tu resumen anual con las estadísticas de escucha, busca el banner de Spotify Wrapped en la aplicación de Spotify en tu teléfono. Ahí encontrarás una sección llamada Wrapped con todo el contenido. Si no te aparece, también puedes verlo a través de la página web oficial en Spotify.com/es/wrapped.

El Spotify Wrapped es una presentación de diapositivas con estadísticas sobre la música que has escuchado, similar a las historias de Instagram. A continuación te digo qué información trae cada diapositiva:

Diapositiva 1: El total de minutos que has pasado escuchando música a lo largo del año.

El total de minutos que has pasado escuchando música a lo largo del año. Diapositiva 2: La canción que más has escuchado a lo largo del año.

La canción que más has escuchado a lo largo del año. Diapositiva 3: Lista de tus 5 canciones más escuchadas durante el año.

Lista de tus 5 canciones más escuchadas durante el año. Diapositiva 4: Las etapas del año en las que has estado escuchando géneros específicos.

Las etapas del año en las que has estado escuchando géneros específicos. Diapositiva 5: Los meses en los que ciertos géneros han destacado más que otros.

Los meses en los que ciertos géneros han destacado más que otros. Diapositiva 6: Posible saludo de uno de tus artistas más escuchados agradeciéndote el apoyo.

Diapositivas de Spotify Wrapped 2024. (Foto: Captura SW)

Cada diapositiva incluye un botón de compartir, que te da la opción de guardar la imagen o el video de las estadísticas en tu móvil. También puedes enviarlo por mensajería o publicarlo directamente en tus redes sociales.

