Tomarte una selfie con tu celular se volverá una experiencia distinta porque ya no tendrás que adivinar el encuadre si no decides usar la opción frontal, ¿cómo así? La propuesta más llamativa de los Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max es que ambos equipos integran una pantalla trasera junto al sistema fotográfico Leica que permite ver cómo saldrás antes de disparar: una herramienta útil para autorretratos, fotos en pareja o videos para redes sociales. La marca presentó oficialmente la serie Xiaomi 18 Pro cuya experiencia revolucionaria se complementa con un sistema de cámaras duales Leica de 200 MP, las más recientes plataformas Snapdragon® Dual 8 Elites y un nivel más avanzado de inteligencia impulsada por IA, que abre nuevas posibilidades en la experiencia del usuario. En esta nota te brindo las características y ficha técnica de ambas propuestas.

Nuevas posibilidades en fotografía para destacar toda tu creatividad

El nuevo panel trasero mide 2.7 pulgadas en el Pro y 2.9 pulgadas en el Pro Max, y también sirve para consultar notificaciones y otra información sin voltear el teléfono. La apuesta combina una función práctica con un diseño que distingue a estos equipos dentro de la gama alta.

Pero la segunda pantalla es solo una parte de la historia. Los dos modelos incorporan una cámara principal Leica de 200 megapíxeles, un teleobjetivo también de 200 megapíxeles y un ultra gran angular de 50 megapíxeles, además de grabación de video en 8K. Las diferencias aparecen en el tamaño y en otros componentes clave: el Xiaomi 18 Pro ofrece una pantalla principal de 6.4 pulgadas y una batería de 6,000 mAh, mientras que el Pro Max sube a 6.9 pulgadas y 7,050 mAh, incorpora un procesador distinto y añade tecnología HDR al sensor principal. Así, la elección enfrenta un formato más compacto con otro que ofrece mayor superficie de visualización y capacidad de batería.

Los dos modelos incorporan una cámara principal Leica de 200 megapíxeles, un teleobjetivo también de 200 megapíxeles y un ultra gran angular de 50 megapíxeles, además de grabación de video en 8K. (Foto: Xiaomi)

Además, cuenta con óptica Leica y el software mejorado ofrecen una experiencia fotográfica completa para viajes. En el centro de esta propuesta se encuentra un nuevo sistema de cámaras duales Leica de 200 MP, integrado de manera fluida en el diseño de la pantalla trasera.

La serie Xiaomi 18 Pro se encuentra entre los primeros dispositivos en incorporar las más recientes plataformas Snapdragon® Dual 8 Elites de Qualcomm. Xiaomi 18 Pro Max está impulsado por Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6, la plataforma móvil más potente de Qualcomm hasta la fecha, mientras que Xiaomi 18 Pro integra Snapdragon® 8 Elite Gen 6.

Los nuevos equipos ofrecen mayor superficie de visualización y capacidad de batería. (Foto: Xiaomi)

Diseño y disponibilidad

La serie Xiaomi 18 Pro está disponible en dos tamaños. Xiaomi 18 Pro cuenta con un formato compacto que permite utilizarlo cómodamente con una sola mano, mientras que Xiaomi 18 Pro Max ofrece una pantalla más amplia, con más espacio para videos, videojuegos y multitarea.

La serie estará disponible en tres colores para Latinoamérica: Negro, Azul Cósmico y el distintivo Rojo Velvet. Este último combina una tonalidad profunda e intensa con una textura más cálida para ofrecer una apariencia y sensación premium. Los precios y fechas de llegada al mercado se anunciarán próximamente en cada región.

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