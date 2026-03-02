Dos nuevos smartphones de última generación llegan a la familia tras su presentación oficial en el MWC 2026. Se trata de la nueva serie Xiaomi 17, integrada por el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra, dispositivos flagship que marcan una alianza estratégica con Leica, firma alemana que este año celebra un siglo de legado en la historia de la fotografía. Si estás pensando en cambiar de celular, aquí te traigo la información que necesitas conocer sobre estos modelos que destacan por ofrecer prestaciones de nivel profesional y un equilibrio muy atractivo entre cámara, autonomía y potencia, lo que los convierte en una muy buena opción para usuarios avanzados y creadores de contenido.

Xiaomi presenta la serie Xiaomi 17

El Xiaomi 17 se perfila como un gama alta equilibrado para quien quiere prestaciones top en un formato más compacto, mientras que el Xiaomi 17 Ultra es un dispositivo pensado para entusiastas de la fotografía y usuarios que quieren lo máximo posible en cámara, pantalla y potencia.

Además, este último nace como el Ultimate Imaging Flagship, diseñado para entregar la esencia de la imagen Leica a través de una óptica genuina y sofisticada. Este dispositivo incorpora el primer sensor principal LOFIC de 1” de Xiaomi, mejorando el rendimiento HDR y la captura de detalle en condiciones complejas de iluminación. Destaca también su teleobjetivo Leica de 200MP con zoom óptico mecánico de 75–100 mm, diseñado bajo estándares ópticos APO para ofrecer máxima precisión incluso en largas distancias focales.

Esta pieza de co-ingeniería profunda integra lentes ópticas Leica Summilux, que gracias a su avanzado tratamiento de cristales y revestimientos de última generación, permite que llegue una luz más limpia al sensor, logrando así la estética fotográfica dual auténtica de la marca alemana. En el apartado de video, el equipo permite grabación en Dolby Vision® y ACES Log hasta 4K a 120 fps, brindando capacidades cinematográficas avanzadas que permiten a los creadores de contenido profesional llevar una herramienta de producción de élite en el bolsillo.

Ambos smartphones de última generación destacan por incorporar funciones de inteligencia artificial (IA). (Foto: Xiaomi)

Por qué son una buena opción: características principales

Fotografía de nivel profesional: la co‑creación con Leica, el sensor de 1 pulgada del Ultra y el teleobjetivo flotante del modelo estándar ofrecen un salto real en detalle, rango dinámico y versatilidad.

Pantallas muy brillantes y fluidas: con 3.500 nits, LTPO 120 Hz y soporte HDR, son ideales para multimedia y uso en exteriores.

Mucha autonomía y carga muy rápida: baterías de 6.000‑6.330 mAh y cargas de 90‑100 W garantizan llegar al final del día incluso con uso intenso, reduciendo el tiempo enchufado.

Potencia de sobra para años: el Snapdragon 8 Elite Gen 5 y la refrigeración avanzada del Ultra aseguran rendimiento alto y preparado para nuevas funciones de IA y juegos exigentes.

Construcción premium y resistencia IP68: ofrecen materiales de calidad, diseño cuidado y protección frente a agua y polvo, algo clave para quien invierte en un gama alta para varios años.

Precio y disponibilidad

La serie Xiaomi 17 estará disponible en distintas configuraciones de almacenamiento y colores seleccionados. Los precios y fechas de llegada al mercado se anunciarán próximamente en cada región.

Además, durante el anuncio, la compañía también reforzó su ecosistema inteligente con nuevos productos AIoT, reafirmando su visión de ofrecer una experiencia conectada, intuitiva y de alto rendimiento para los usuarios. Destacan la Xiaomi Electric Scooter 6 Series, Xiaomi Watch 5, Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, Xiaomi Tag y REDMI Buds 8 Pro, integrando rendimiento inteligente, diseño refinado y conectividad fluida para la vida diaria. Además, está la Serie Xiaomi Pad 8, su última línea de tabletas ligeras con productividad impulsada por IA, que ofrecen las tabletas más potentes y delgadas: Xiaomi Pad 8 y Xiaomi Pad 8 Pro. Diseñada tanto para profesionales como para usuarios cotidianos, esta nueva serie combina un rendimiento emblemático con una elegante portabilidad, lo que la convierte en la compañera ideal para mantener la productividad mientras se está en movimiento. Como parte del amplio ecosistema de hardware inteligente de Xiaomi, la serie Xiaomi Pad 8 hereda la tecnología de vanguardia desarrollada para los smartphones de Xiaomi.

La marca amplía su portafolio AIoT con soluciones que abarcan movilidad, wearables y esenciales para el día a día. (Foto: Xiaomi)

