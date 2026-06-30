La nueva serie Xiaomi 17T llegó para transformar lo cotidiano en historias vibrantes. Con el potente sistema Telefoto Máster y la colaboración creativa Leica Live Moment, estos equipos no solo capturan imágenes: reinterpretan instantes con detalle, color y narrativa cinematográfica. En esta nota te explico qué novedades traen los modelos Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro, cómo funcionan sus herramientas fotográficas y por qué prometen cambiar la forma en que documentamos recuerdos, desde retratos íntimos hasta escenas en movimiento.

Telefoto Máster y Leica Live Moment: las características que cambiarán tus fotos

Esta nueva generación de smartphones combina fotografía avanzada desarrollada junto a Leica, alto rendimiento, inteligencia artificial integrada y una experiencia visual diseñada para acompañar las nuevas formas de crear contenido, entretenerse y trabajar desde el smartphone.

La nueva serie introduce por primera vez en la gama T un sistema de teleobjetivo Leica 5x en ambos dispositivos, acompañado por una cámara principal de 50 MP y una configuración pensada para ofrecer mayor versatilidad en distintos escenarios de captura. Gracias a la combinación entre la óptica Leica y la tecnología de imagen de Xiaomi, la Serie Xiaomi 17T ofrece imágenes más detalladas, un mejor manejo de la luz y una experiencia más completa tanto en fotografía como en video.

Además de Leica Live Moment, la serie Xiaomi 17Tincorpora pantallas AMOLED 1.5K con un brillo máximo de hasta 3500 nits, pensadas para mantener una visualización clara incluso en exteriores.(Foto: Sandra Morales / Mag El Comercio)

En el Xiaomi 17T Pro, el sistema incorpora un sensor de gran tamaño de 1/1,31 pulgadas, mientras que el Xiaomi 17T cuenta con un sensor de 1/1,55 pulgadas. Ambos dispositivos integran el diseño óptico Leica UltraPure y una estructura de lente híbrida Leica Summilux 1G+6P, enfocada en mejorar la claridad y la reproducción de detalles incluso en condiciones complejas de iluminación.

El teleobjetivo Leica 5x permite capturas desde fotografía macro a 30 centímetros hasta zoom óptico de 10 aumentos y zoom ultra con IA de hasta 120 aumentos, ofreciendo flexibilidad para distintos tipos de contenido. Más allá de la fotografía fija, el sistema también fortalece la grabación de video, especialmente en el Xiaomi 17T Pro, que incorpora grabación cinematográfica en 4K a 60 fps y efectos visuales diseñados para generar una experiencia más inmersiva.

A esto se suma Leica Live Portrait, que añade un efecto bokeh natural para retratos con mayor profundidad y separación del sujeto, mientras que las nuevas herramientas de collage y marcas de agua exclusivas permiten compartir contenido de forma más creativa en redes sociales. En el caso del Xiaomi 17T Pro, la experiencia se complementa con funciones como Ultra-HD Live Moment en 4K¹ y modos cinematográficos adicionales.

La nueva serie introduce por primera vez en la gama T un sistema de teleobjetivo Leica 5x en ambos dispositivos. (Foto: Xiaomi)

Disponibilidad y precios en Perú

Xiaomi 17T está disponible en tres colores: violeta, negro y azul, con una configuración de almacenamiento de 12GB + 512GB, a un precio de venta sugerido desde S/2,799.

Xiaomi 17T Pro está disponible en tres colores: azul oscuro, violeta oscuro y negro, con una configuración de almacenamiento de 12GB + 512GB, a un precio de venta sugerido desde S/3,499. Ambos modelos llegan con una serie de beneficios.

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