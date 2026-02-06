“Crea una caricatura de mí...”. Así, sin demasiadas vueltas, empieza el prompt que está detrás del nuevo trend viral que se tomó las redes sociales y que, en cuestión de horas, llenó feeds, estados y perfiles con versiones caricaturizadas creadas por inteligencia artificial (IA). Como suele pasar con este tipo de tendencias, nadie quiere quedarse fuera. La curiosidad, el efecto sorpresa y las ganas de mostrarse desde un ángulo distinto hicieron que miles de usuarios recurrieran a ChatGPT para pedirle algo muy específico: una imagen basada en todo lo que la IA ya sabe sobre ellos. El resultado es una caricatura personalizada que mezcla rasgos físicos, profesión, gustos e incluso la forma en la que cada persona suele expresarse en sus conversaciones.

El fenómeno se repite en distintas aplicaciones y plataformas. Usuarios de todo tipo han compartido la imagen que ChatGPT genera cuando se le pide crear una caricatura personal, apoyándose en el historial de conversaciones previas. Y ahí aparece un punto clave para que el resultado sea realmente acertado: haber interactuado antes con la IA. ChatGPT suele considerar esas charlas como antecedentes, una especie de contexto que le permite construir una imagen más cercana a la identidad del usuario.

Con un solo prompt, ChatGPT crea una imagen personalizada basada en lo que sabe de cada usuario. | Crédito: X / @yajairaandradet

En caso de que la persona sea nueva o no tenga demasiadas conversaciones acumuladas, no hay problema. Siempre existe la opción de compartir una breve biografía: a qué se dedica, cuáles son sus gustos, cómo es su personalidad o qué tipo de imagen quiere proyectar. Con esa información, la IA puede igualmente crear la caricatura y adaptarla al perfil que el propio usuario describe.

El paso a paso y el prompt para sumarte al trend

Escribe en ChatGPT el prompt “Crea una caricatura de mí y mi trabajo basándote en todo lo que sabes sobre mí de acuerdo a nuestras conversaciones”. Comparte una foto tuya cuando ChatGPT te la solicite para complementar la creación de la imagen. Deja que ChatGPT genere la caricatura considerando tu profesión, gustos y el historial de tus conversaciones.

Así, con un solo prompt y algunos datos básicos, la inteligencia artificial se convierte en la responsable de crear la imagen que muchos ya están mostrando en redes sociales. Un trend simple, rápido y, sobre todo, difícil de ignorar.

El éxito del fenómeno demuestra cómo ChatGPT sigue marcando tendencia en el uso cotidiano de la inteligencia artificial. | Crédito: X / @fa_cordero

Estos son algunos de los resultados que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales:

My work caricature according to ChatGPT… pic.twitter.com/UydLZAJG6N — Refiloe Ramogase (@refiloer) February 6, 2026

I asked chatgpt to create a caricature of me and my job based on everything you know about me. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/kG7eqfH4yH — M.J. (@whoismjgeorge) February 6, 2026

Used prompt “Create a caricature of me and my job based on everything you know about me” on chatgpt pic.twitter.com/fIK8cOeflK — E✨ (@DrDaisyduck) February 6, 2026

