Si alguna vez has sentido que tu celular está más lento de lo normal o que el espacio de almacenamiento se está agotando, es probable que hayas escuchado el consejo de “borrar la memoria caché”. Muchas personas creen que hacerlo de manera frecuente mejora automáticamente el rendimiento del dispositivo, pero la realidad es un poco más compleja. La memoria caché cumple una función importante dentro de los teléfonos inteligentes, ya que almacena archivos temporales que permiten que las aplicaciones y sitios web carguen más rápido. Por eso, los especialistas y las propias compañías tecnológicas recomiendan no convertir el borrado de caché en una tarea diaria, sino hacerlo solo cuando exista una razón específica.

¿Qué es la memoria caché?

Según Ayuda de Google, la memoria caché está formada por datos temporales que las aplicaciones y navegadores guardan en el dispositivo. Por ejemplo, una red social puede almacenar imágenes, videos o configuraciones para que la próxima vez que abras la aplicación todo cargue con mayor rapidez. Lo mismo ocurre con los navegadores, que guardan partes de las páginas web para acelerar futuras visitas.

Gracias a este sistema, el teléfono consume menos recursos al repetir ciertas tareas y ofrece una experiencia más fluida al usuario.

Borrar la memoria caché del celular solo se recomienda en situaciones específicas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Es recomendable borrar la memoria caché con frecuencia?

En general, no. Tanto Google como diversos especialistas en tecnología coinciden en que la caché existe precisamente para mejorar el funcionamiento de las aplicaciones y del sistema. Eliminarla constantemente puede ser contraproducente, ya que las apps tendrán que volver a descargar o generar esos archivos temporales cada vez que se utilicen.

De hecho, después de borrar la caché es normal que algunas aplicaciones parezcan un poco más lentas durante los primeros minutos o incluso en los primeros usos, mientras reconstruyen esos datos temporales.

¿Cuándo sí conviene eliminar la memoria caché?

Los especialistas suelen recomendar borrar la caché en situaciones concretas, como:

Cuando una aplicación presenta errores o se cierra inesperadamente.

o se cierra inesperadamente. Si una página web no carga correctamente o muestra contenido desactualizado.

correctamente o muestra contenido desactualizado. Cuando el almacenamiento del teléfono está casi lleno y se necesita liberar espacio rápidamente.

y se necesita liberar espacio rápidamente. Si una aplicación acumula varios gigabytes de archivos temporales.

En estos casos, eliminar la caché puede ayudar a resolver problemas de funcionamiento sin afectar fotos, documentos o archivos personales.

La memoria caché del celular almacena archivos temporales para mejorar el rendimiento diario del dispositivo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Se borran datos importantes?

No necesariamente. Google explica que la opción “Borrar caché” elimina únicamente archivos temporales. Esto es diferente de “Borrar datos” o “Borrar almacenamiento”, funciones que sí pueden eliminar configuraciones, sesiones iniciadas y otra información de la aplicación.

Por ello, es importante revisar cuidadosamente qué opción se selecciona antes de realizar la limpieza.

La recomendación final

La mayoría de los usuarios no necesita borrar la memoria caché de su celular de forma habitual. La caché está diseñada para acelerar aplicaciones y sitios web, por lo que eliminarla constantemente puede generar el efecto contrario.

Lo más recomendable es dejar que el sistema la gestione de manera automática y recurrir a su limpieza únicamente cuando haya problemas de rendimiento, errores en aplicaciones o falta de espacio de almacenamiento.

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