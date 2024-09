¿Alguna vez has intentado tomar fotos a la Luna con tu celular y se muestra demasiado pixeleado o no sale completamente nítida? Aunque varios terminales de gama alta ya te permiten hacerlo. Es por esa razón que si tienes un dispositivo de la marca Xiaomi 14 Ultra, no solo verás los cráteres del satélite, sino también el eclipse lunar parcial que se desarrollará a mediados de semana.

El Xiaomi 14 Ultra, equipado con cámaras Leica, cuenta con una función llamada “Superluna” que está diseñada para realizar un zoom de hasta 200x. Además, ofrece la opción de añadir diversos filtros que crean efectos especiales.

Al activar este modo, la cámara de tu smartphone ajustará automáticamente los parámetros, utilizando la inteligencia artificial, para obtener la imagen más nítida posible. Así que, si deseas capturar la belleza del eclipse lunar parcial, no dudes en probar este truco con tu Xiaomi 14 Ultra y explora los detalles ocultos de nuestro satélite natural.

Cuándo se desarrollará el eclipse solar parcial y dónde se podrá ver

El eclipse lunar parcial comenzará la noche del martes 17 de septiembre y finalizará en la madrugada del miércoles 18. Será visible en el lado este de las Américas, Europa, África, Asia y también en Australia. Según los especialistas de la NASA, el fenómeno tendrá una duración de aproximadamente una hora y media.

Una de las ventajas de este eclipse es que se puede observar a simple vista, sin necesidad de un telescopio. Sin embargo, asegúrate de que el cielo esté despejado de niebla, ya que cualquier obstrucción podría dificultar la observación.

Mapa que muestra dónde será visible el eclipse lunar parcial del 17 al 18 de septiembre. Los eclipses de Luna son visibles en cualquier lugar donde la Luna esté por encima del horizonte en ese momento. Dado que la geometría de los eclipses lunares requiere que la Luna esté directamente opuesta al Sol en el cielo, la Luna puede verse sobre el horizonte en cualquier lugar donde el Sol esté bajo el horizonte. | Crédito: in-the-sky.org

Cómo tomar fotos al eclipse lunar parcial usando tu celular Xiaomi 14 Ultra

No hay necesidad de tener alguna aplicación extra, porque todo se ejecuta desde la misma cámara. Eso quiere decir que no deberás bajar APK o programas extraños. Solo sigue estos pasos:

Abre la aplicación Cámara en tu Xiaomi 14 Ultra. Inicia la aplicación de la cámara en tu dispositivo Xiaomi 14 Ultra para comenzar a configurar tu toma.

Ve a la opción “Más” en el selector de modos y pulsa “Superluna”. En la pantalla de la cámara, desplázate por los modos disponibles y selecciona la opción “Más”. Luego, elige el modo “Superluna” para activar el ajuste específico para capturar imágenes de la Luna.

Una vez en este modo, podrás elegir diferentes efectos en forma de siluetas para agregar a tu captura de la Luna, e incluso añadir texto, una función interesante que te permitirá obtener fotos únicas y llamativas.

Con el modo “Superluna” activado, tendrás la opción de aplicar diversos efectos visuales, como siluetas y texto, a tus fotos de la Luna. Estos efectos te ayudarán a crear imágenes únicas y atractivas.

Finalmente, deberás realizar un zoom de hasta 200x para alcanzar al satélite. Registra la foto que más te guste y listo. Ya podrás compartirla en tus redes sociales.

Solo tienes que realizar el zoom de 200X para así lograr captar el satélite. (Foto: Xiaomi)