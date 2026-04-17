Entre tantas opciones que ofrece WhatsApp para avisar cuándo hemos visto, leído o incluso reproducido un mensaje, sin contar el temido “en línea”, escuchar notas de voz sin que la otra persona lo sepa puede parecer imposible. Sin embargo, existe un truco sencillo que casi nadie conoce y que permite reproducir esos audios sin dejar rastro. Lo mejor de todo es que funciona sin necesidad de desactivar los datos ni activar el modo avión, y también aplica en chats grupales, convirtiéndose en una alternativa práctica para quienes quieren tomarse su tiempo antes de responder.

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El truco para escuchar audios sin ser detectado

Puede que no lo sepas, pero WhatsApp permite tener un chat contigo mismo. Es como una especie de espacio privado donde puedes guardar mensajes, audios, videos o cualquier contenido que quieras revisar después.

Aquí está la clave: reenviar la nota de voz a ese chat personal antes de reproducirla. De esta forma, el audio se escucha desde tu conversación privada y no desde el chat original, por lo que el remitente nunca verá la confirmación de reproducción.

Este truco permite reproducir mensajes de voz de WhatsApp sin activar la confirmación de lectura. | Crédito: Captura de pantalla / Mag

Paso a paso para hacerlo

Abre tu chat personal. Puedes crear una conversación contigo mismo buscando tu número o creando un grupo donde seas el único participante.

Puedes crear una conversación contigo mismo buscando tu número o creando un grupo donde seas el único participante. Selecciona la nota de voz. Ve al chat donde recibiste el audio y mantén presionado el mensaje hasta que aparezca el menú.

Ve al chat donde recibiste el audio y mantén presionado el mensaje hasta que aparezca el menú. Reenvía el audio. Toca “Reenviar” y elige tu chat personal como destino.

Toca “Reenviar” y elige tu chat personal como destino. Escúchalo sin dejar rastro. Reproduce el audio desde ese chat privado. La otra persona no recibirá ninguna notificación.

¿Por qué este truco se ha vuelto tan popular?

Este método es perfecto para quienes prefieren pensar bien su respuesta antes de contestar. Ya sea en conversaciones de pareja, temas de trabajo o situaciones un poco tensas, tener unos minutos extra sin presión puede marcar la diferencia.

Podríamos decir que es una pequeña estrategia, o incluso una “mentira piadosa”, que te da control sobre el momento en que decides responder.

Cada vez más usuarios buscan formas de oír mensajes de voz de WhatsApp sin responder de inmediato. | Crédito: Mag

¿Y el modo avión?

Sí, activar el modo avión también puede funcionar, pero tiene sus desventajas. No podrás usar la app con normalidad y, en cuanto vuelvas a conectarte, la confirmación de reproducción aparecerá de todos modos.

Por eso, este truco del chat personal se ha convertido en una de las formas más discretas y efectivas de usar WhatsApp sin generar expectativas inmediatas.

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