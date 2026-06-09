Conectar el celular al cargador antes de dormir y retirarlo recién al despertar es una costumbre muy común. Sin embargo, durante años ha circulado la idea de que dejar un teléfono cargando toda la noche puede dañar la batería, provocar sobrecargas o reducir significativamente su vida útil. La realidad es que los celulares modernos cuentan con sistemas de protección mucho más avanzados que los de hace una década. Aun así, los especialistas señalan que existen algunos factores que conviene tener en cuenta para preservar la salud de la batería a largo plazo. Entonces, ¿es realmente malo cargar el celular toda la noche? La respuesta es más matizada de lo que muchos creen.

¿Los celulares pueden sobrecargarse si permanecen conectados toda la noche?

La respuesta corta es no. Los teléfonos inteligentes actuales utilizan baterías de ion de litio y sistemas de gestión de energía que interrumpen o reducen la carga cuando se alcanza el 100 %. Esto significa que el dispositivo no sigue recibiendo energía de forma indefinida como ocurría con algunos equipos antiguos.

Por esa razón, los expertos coinciden en que dejar el celular conectado durante la noche no representa un riesgo de sobrecarga en condiciones normales y utilizando cargadores adecuados.

Los especialistas aseguran que los celulares modernos cuentan con sistemas que evitan la sobrecarga de la batería. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Entonces, ¿por qué algunas personas recomiendan evitarlo?

Aunque los teléfonos modernos evitan la sobrecarga, mantener una batería durante muchas horas al 100 % puede acelerar ligeramente su desgaste con el paso de los años.

Según Apple, una de las formas de prolongar la vida útil de las baterías es reducir el tiempo que permanecen completamente cargadas. Por ello, la compañía incorporó la función de “Carga optimizada”, que mantiene el dispositivo alrededor del 80 % durante parte de la noche y completa la carga poco antes de que el usuario se despierte.

Google también incorpora tecnologías similares en los dispositivos Pixel para optimizar la salud de la batería y disminuir el desgaste provocado por los ciclos de carga.

¿Qué recomiendan los fabricantes?

Tanto Apple como Google sugieren aprovechar las herramientas de optimización de batería que vienen integradas en sus sistemas operativos. Estas funciones aprenden los hábitos de carga del usuario y ajustan automáticamente el proceso para minimizar el envejecimiento de la batería.

Además, los especialistas recomiendan:

Mantener actualizado el sistema operativo.

Utilizar cargadores certificados o de buena calidad.

Evitar exponer el celular a temperaturas elevadas mientras carga.

Retirar fundas gruesas si el dispositivo se calienta demasiado.

Activar las funciones de carga optimizada cuando estén disponibles.

Cargar los celulares durante toda la noche suele ser seguro cuando se utilizan cargadores adecuados. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

El calor es un enemigo mayor que la carga nocturna

Muchos expertos consideran que el calor excesivo representa una amenaza más importante para la batería que dejar el teléfono conectado durante la noche.

Según Android Central, cuando un celular se carga en ambientes muy cálidos o debajo de almohadas y mantas que dificultan la disipación del calor, la temperatura puede aumentar y acelerar el deterioro de la batería. Por ello, es recomendable colocar el dispositivo sobre una superficie firme y ventilada mientras se carga.

¿Es malo cargar el celular toda la noche?

Para la mayoría de los usuarios, no. Los teléfonos actuales están diseñados para soportar este hábito sin problemas de seguridad ni sobrecargas. Sin embargo, si el objetivo es conservar la batería en las mejores condiciones durante varios años, los especialistas aconsejan aprovechar las funciones de carga inteligente y evitar el calor excesivo durante la carga. En otras palabras, cargar el celular toda la noche no es un problema grave, pero existen herramientas que pueden ayudar a prolongar la vida útil de la batería a largo plazo.

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