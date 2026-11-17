Tras una espera que se ha sentido como una eternidad, el estreno de Grand Theft Auto VI (GTA 6) está a la vuelta de la esquina. Por fin llegó el momento de dejar atrás los memes sobre acontecimientos históricos ocurrieron antes del lanzamiento y de descubrir todo lo que Rockstar preparó durante más de una década. Pero, ¿qué lo hace tan especial y por qué la industria del entretenimiento podría cambiar para siempre tras su estreno?

Un éxito billonario antes de salir a la venta

Lo que hace único a este título es que, incluso antes de estar disponible, ya recaudó más de 1.000 millones de dólares solo en preventa gracias a la enorme expectativa que despertó.

Este fenómeno tiene a toda la industria en vilo. Joost van Dreunen, profesor adjunto de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, lo tiene claro.

“GTA 6 amplía la brecha entre la élite de la industria y el resto. Durante un mes, acapara la atención de Fortnite, Battlefield y todos los juegos en línea que dependen de los inicios de sesión diarios. A largo plazo, eleva la vara de lo que se puede comprar por 80 dólares, y la mayoría de las editoras no pueden superarlo”, dijo el experto según el medio The Independent.

Expertos de la industria señalan que Rockstar ya es un evento cultural que combina el cine, la música y los deportes. (Foto: Rockstar Games)

Mucho más que un simple videojuego

El impacto de GTA 6 no se limita a batir récords de ventas. Su estrategia de marketing superó todos los moldes conocidos.

“Rockstar no está haciendo marketing dirigido a los gamers. El tráiler de 27 minutos se estrenó primero en Netflix y alcanzó el primer puesto en sus listas. Las canciones que contiene generaron 8,8 millones de reproducciones en Spotify en una semana... Este es un juego que se comporta como una emisora de radio, un estreno cinematográfico y un evento deportivo a la vez, y el resto de la industria del entretenimiento está intentando averiguar dónde se fue su público”, agregó van Dreunen.

El negocio real está en el mundo online

Para entender la magnitud del fenómeno, hay que mirar al pasado. GTA V recaudó 1.000 millones de dólares en solo tres días en 2013, pero eso fue solo el principio. Su modo online mantuvo a millones de personas pagando por contenido extra durante trece años, convirtiéndose en la verdadera mina de oro.

Por eso, el lanzamiento de esta nueva entrega es solo el inicio: “El mundo online que le sigue es el segundo acto, y en el segundo acto es donde está el dinero”, señala el profesor.

El lanzamiento de GTA 6 está transformando la manera tradicional de hacer marketing. (Foto: Rockstar Games)

Un evento que paraliza a todo el mundo

Bart Spiegel, experto en entretenimiento de PwC, predice que el estreno de GTA 6 podría atraer a tal cantidad de espectadores en plataformas de streaming que será difícil igualar los récords de audiencia de las pasadas navidades. Además, su banda sonora está reactivando viejos éxitos musicales. Según The Washington Post, las reproducciones de Love Is a Long Road de Tom Petty aumentaron más de un 37.000% tras aparecer en el primer tráiler.

“GTA 6 impulsará un aumento en las retransmisiones en directo, los videos de juegos y la interacción en redes sociales, lo que podría ampliar la ya enorme presencia digital de la franquicia”, añade Spiegel.

Colan Neese, vicepresidente de la firma de análisis Screen Engine, considera que estamos ante una auténtica clase magistral de marketing: “Lo que hizo Rockstar es convertir el lanzamiento en un auténtico evento. Básicamente, transformaron Miami en Vice City, hasta el punto de que el equipo de baloncesto Miami Heat lució camisetas de Vice City en ESPN la noche anterior al lanzamiento, y cada uno de esos momentos se convierte en contenido que la gente recorta y comparte”.

Un reflejo de la sociedad y un cambio de mentalidad

Neese también habló sobre cómo la saga ha sabido conectar con distintas generaciones de jugadores: “Los millennials como yo crecimos con GTA III y Vice City, la Generación Z lleva más de una década jugando a GTA V, y la Generación Alpha quiere hacer lo mismo que la Generación Z”.

El impacto del juego también se nota en los centros de trabajo. Por eso, el analista recomienda a los directivos que permitan a sus empleados tomarse el día libre para jugar.

“La gente siempre se tomó un día libre para un gran lanzamiento, solo que no decían por qué. Lo que cambió es que los videojuegos son ahora tan populares que pedir el día libre para GTA 6 no tiene ninguna diferencia con pedirlo para un concierto o un viaje a Disney, y muchos de los gerentes que aprueban esas solicitudes también crecieron jugando a GTA”, concluye.