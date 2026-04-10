Huawei tiene previsto presentar su nueva serie de ‘smartphones’ buque insignia Pura 90 el próximo lunes 20 de abril en China, donde se prevé que dé a conocer los nuevos modelos 90 Pro y Pro Max, con un diseño que apuesta por los colores llamativos y los degradados.

La compañía renovará el diseño de sus nuevos dispositivos móviles sucesores de la serie Pura 80, que aunque mantendrán su módulo de cámaras con formato triangular con bordes redondeados, introducen un nuevo acabado en la parte trasera que combina dos colores haciendo un degradado.

Así lo ha dado a conocer la tecnológica en una publicación en la red social china Weibo, donde ha compartido un vídeo en el que se muestra el nuevo Huawei Pura 90 Pro Max, luciendo los colores naranja y azul en la parte trasera, juntando ambos tonos en la parte central mediante un degradado.

De esta forma, Huawei deja de lado los colores sobrios como el negro o los tonos oscuros habituales en los ‘smartphones’ para dar paso a otras opciones de combinaciones más llamativas, que incluyen colores como el morado, el rosa o el verde, además del comentado naranja y azul, como ha podido conocer el medio Gizmochina.

Así, la tecnológica dará a conocer todas las características de la nueva serie Huawei Pura 90 en un evento programado para el próximo lunes 20 de abril en China, que se celebrará a las 14:30 horas (alrededor de las 8:30 hora penisular), como ha recogido el medio citado a partir de otra publicación en Weibo.