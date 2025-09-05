La keynote de Apple más esperada de 2025 está a la vuelta de la esquina. Este martes 9 de septiembre conoceremos todos los detalles de los iPhone 17, aunque su diseño ya no guarda secretos: recientes filtraciones han ido revelando varios detalles del nuevo modelo, y uno de los que más ha captado la atención son sus colores.

Entre los cambios más destacados están el nuevo iPhone 17 Air, un diseño trasero renovado en el iPhone 17 Pro y mejoras en el modelo base que incluyen una pantalla de 120 Hz, lo que lo convierte en el iPhone base más “Pro” hasta la fecha. Pero como siempre, el color juega un papel crucial en la estrategia de Apple, y las filtraciones más recientes parecen confirmarlo.

Una filtración que rompe esquemas

Macworld tuvo acceso a un documento interno con todos los colores de la nueva gama, incluyendo los códigos Pantone que Apple habría usado como referencia. Esta filtración coincide con otras recientes: representaciones visuales de tonos azules, fotos de protectores de lentes para el iPhone 17 Pro y menciones a combinaciones que refuerzan la información. Todo apunta a que Apple está cuidando hasta el más mínimo detalle en la paleta de colores.

iPhone 17 base: variedad y riesgo calculado

El modelo estándar será el que más opciones de color ofrezca, con seis tonos en total:

Negro (Steel Gray, Pantone 18-4005-TPG)

(Steel Gray, Pantone 18-4005-TPG) Blanco , sin cambios respecto al iPhone 16

, sin cambios respecto al iPhone 16 Morado (Pantone 530 U)

(Pantone 530 U) Azul claro (Pantone 658 U)

(Pantone 658 U) Verde (Pantone 2282 U)

Apple apuesta por combinaciones que equilibran elegancia y frescura, con colores que parecen diseñados para atraer tanto a los usuarios clásicos como a quienes buscan algo más llamativo.

Las filtraciones del iPhone 17 muestran los colores que Apple prepara antes del keynote. | Crédito: X @SonnyDickson

iPhone 17 Air: ligereza también en el color

El iPhone 17 Air, ultradelgado y ligero, tendrá cuatro colores pensados para reforzar su sensación de delicadeza:

Negro , igual que en el modelo anterior

, igual que en el modelo anterior Blanco , más brillante y frío

, más brillante y frío Azul claro (Pantone 657 U), más sutil que el del iPhone 17 base

(Pantone 657 U), más sutil que el del iPhone 17 base Dorado claro (Pantone 11-0604 TPG Gardenia)

El detalle del azul ligeramente más claro demuestra la obsesión de Apple por la percepción de los colores. Incluso se asegura que este tono se parecerá al Sky Blue del MacBook Air M4, buscando coherencia estética entre productos.

iPhone 17 Pro: azul profundo y un naranja sorprendente

Los modelos Pro también introducen novedades arriesgadas:

Negro y Blanco , sin cambios

y , sin cambios Gris , similar al Natural Titanium actual

, similar al Natural Titanium actual Azul oscuro (Pantone 19-4025 TPG Mood Indigo), cercano al Blue Titanium del iPhone 15 Pro

(Pantone 19-4025 TPG Mood Indigo), cercano al Blue Titanium del iPhone 15 Pro Naranja (Pantone 1501243 TCX Papaya), con acabado fluorescente

El naranja es la gran apuesta audaz de Apple, un color que no se veía en modelos Pro desde hace años y que promete dividir opiniones entre los fanáticos más acérrimos.

Los iPhone 17 Pro sorprenderán con un azul profundo y un naranja llamativo que dividirá opiniones. | Crédito: X @SonnyDickson

Aunque estas filtraciones parecen consistentes y detalladas, es importante recordar que siguen siendo filtraciones. La confirmación oficial llegará en el keynote de septiembre, cuando Tim Cook suba al escenario y muestre la gama completa de iPhone 17 al mundo. Hasta entonces, los fanáticos solo pueden especular y emocionarse con cada nuevo rumor.

