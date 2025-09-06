La keynote de Apple más esperada de 2025 está a la vuelta de la esquina. Este martes 9 de septiembre conoceremos todos los detalles de los iPhone 17, aunque algunos detalles ya no guardan secretos: recientes filtraciones han ido revelando varios detalles del nuevo modelo en torno a su diseño, SIM y precio.

Un rediseño en la gama Pro

Los rumores en torno al iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max han cobrado fuerza con una propuesta estética renovada en la parte trasera. El módulo de cámaras mantendrá los tres sensores tradicionales, pero ahora sobre una superficie que se extenderá por toda la parte superior. En esta distribución, el LiDAR y el flash quedarían desplazados hacia la esquina derecha, aportando un aire distinto al conjunto.

Diseños del iPhone 17 Pro y 17 Pro Max. | Crédito: X @Aaron_Carpentr

Lo que aún genera debate es la apuesta de Apple para el resto de la trasera: según el diseñador Aaron Carpenter, algunos diseños conceptuales sugieren que la manzana podría conservar su ubicación actual sobre una superficie de vidrio completa, mientras que otros plantean la idea de un panel dividido, con aluminio en tonos más suaves y un toque visualmente diferenciador.

El adiós definitivo a la SIM física

Otra de las grandes revelaciones tiene que ver con la conectividad. Apple comenzó a despedirse de la SIM tradicional con el iPhone 14 en Estados Unidos, y ahora parece que esa transición será global. Todo apunta a que, al menos en el modelo iPhone 17 Air, no habrá ranura para tarjeta SIM, obligando a usar exclusivamente eSIM.

Más memoria y almacenamiento

Las filtraciones de TrendForce refuerzan otro de los cambios esperados: el salto en memoria y capacidad de almacenamiento. Exceptuando el modelo básico, toda la línea dará un paso adelante, ofreciendo configuraciones de partida más generosas.

El iPhone 17 estándar partiría con 8 GB de memoria y 128 GB de almacenamiento, mientras que los Air, Pro y Pro Max arrancarían desde los 12 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento, con opciones que llegarán hasta 1 TB. En cuanto a procesadores, la serie montará el chip A19, con la variante A19 Pro reservada para los modelos más potentes.

El iPhone 17 Air y el modelo base tendrán tonos más claros y elegantes, según los documentos filtrados. | Crédito: X @theapplehub

Subida de precios en casi toda la gama

Como suele ocurrir en cada lanzamiento, el precio es uno de los aspectos que más interés despierta. Y en esta ocasión, las filtraciones no traen las mejores noticias: solo el iPhone 17 básico mantendría su precio en EE.UU. (799 dólares), mientras que el resto subirá de forma notable.

El iPhone 17 Air alcanzaría los 1.099 dólares, lo que supone un incremento del 22% respecto a la generación anterior. El iPhone 17 Pro llegaría a los 1.199 dólares (+20%), y el Pro Max alcanzaría los 1.299 dólares (+8%). Eso sí, la incógnita sigue en pie para mercados fuera de Estados Unidos, donde las variaciones de precio suelen ser desiguales.

