WhatsApp volvió a estar en el centro de la conversación luego de que numerosos usuarios expresaran su descontento por una nueva animación incorporada en la aplicación. La plataforma de mensajería, propiedad de Meta, modificó de forma silenciosa la manera en que aparecen los mensajes enviados. Ahora, en lugar de mostrarse de inmediato, estos se deslizan desde el lado derecho de la pantalla con un efecto de movimiento que no ha sido bien recibido por todos.

Aunque el cambio parece menor, muchos usuarios de iPhone aseguran que la nueva animación resulta incómoda e incluso les provoca sensación de mareo.

Las críticas no tardaron en aparecer en X, donde varios compartieron su frustración por la actualización.

Algunos aseguran que el efecto visual les resulta incómodo e incluso les genera sensación de mareo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

La nueva animación de WhatsApp genera molestias entre los usuarios

"La nueva animación de envío de mensajes de WhatsApp en iOS me da ganas de vomitar“, escribió un usuario. Otro comentó: ”La nueva animación de mensajes de WhatsApp en iOS me está volviendo loco“.

”La animación es tan mala que reinicié mi teléfono porque pensé que había algún problema“, agregó un tercero.

WhatsApp’s new message delivery animation on iOS makes me wanna puke pic.twitter.com/OMOMDXICdB — Noah Cat (@Cartidise) July 13, 2026

Las reacciones también incluyeron comentarios irónicos como el de un usuario que escribió: "Zuckerberg realmente intentó darnos vértigo a todos. Gracias por esto“.

Otro expresó su molestia al escribir: ”La nueva animación de WhatsApp cuando envías un mensaje me tiene completamente fuera de mí. Tiene que haber alguna forma de quitarla“.

Cómo volver al estilo anterior de los mensajes de WhatsApp

Afortunadamente para quienes no están conformes con el cambio, la aplicación ofrece una forma de recuperar el comportamiento anterior de los mensajes.

Para hacerlo, solo hay que abrir WhatsApp, ingresar a Configuración, seleccionar Apariencia y desactivar la opción Mensajes, lo que elimina la nueva animación.

Cabe agregar que esta no es la primera ocasión en que una actualización de Meta provoca reacciones negativas entre los usuarios.

Instagram retiró recientemente una función de IA que usaba imágenes de cuentas públicas para generar contenido debido a la polémica que generó sobre la privacidad.

A pocos días de su lanzamiento, la plataforma tuvo que cancelar la herramienta ante las críticas por activar la función de forma predeterminada sin el consentimiento explícito de los usuarios.

“Nuestra intención era ofrecer una herramienta creativa útil y dar a las personas el control sobre si su contenido público podía utilizarse de esta manera. Hemos escuchado los comentarios de los usuarios y esta función no cumplió con las expectativas, por lo que ya no está disponible“, señaló Meta en una actualización de su blog.