Cuando se piensa en cómo ahorrar batería durante un viaje o en un día intenso de reuniones fuera de casa, muchos consideran que lo mejor es apagar el equipo mientras no se usa, sin pensar que hay otras opciones. ¿Sabes cuáles son las ventajas del ‘Modo avión’ y ‘modo ahorro de energía’ para tu smartphone? Aquí te explico sus principales diferencias y cómo son muy útiles para alargar la vida de tu celular tanto Android como iOS.

Los celulares se han vuelto herramientas indispensables para comunicarnos, trabajar, estudiar y acceder a servicios de salud, entretenimiento, comida y transporte. Y es que hay quienes no pueden estar alejados de él para ingresar a WhatsApp, programar reuniones o pasar el rato en las redes sociales.

Es así que el uso intensivo y constante del smartphone nos enfrenta a una gran preocupación: la rápida descarga de la batería. Esto obliga a muchos a cargar su equipo más de una vez al día; sin embargo, existen buenas prácticas que permiten optimizar su duración y preservar la vida útil del dispositivo.

Por qué debes activar el ‘Modo avión’ y ‘Modo ahorro de energía’

Tanto en celulares Android como iOS puedes realizar varias acciones para extender la duración de la batería y lograr que la carga dure por más tiempo. Eso sí, ten en cuenta que el tiempo que te permita usarlo depende del tipo de dispositivo que tengas.

Tanto el ‘Modo avión’ como el ‘Modo ahorro de energía’ son útiles para cuidar la batería de tu celular, pero funcionan de manera diferente.

El ‘Modo avión’ desactiva todas las conexiones inalámbricas (Wi-Fi, datos móviles, Bluetooth), lo que reduce significativamente el consumo de energía al evitar que el teléfono busque constantemente señal. Desde Claro Perú recomiendan hacerlo durante viajes o en lugares con baja cobertura.

Por su parte, el ‘Modo de ahorro de energía’ optimiza el rendimiento del teléfono reduciendo el brillo de la pantalla, desactivando algunas funciones y limitando el uso de aplicaciones en segundo plano para prolongar la duración de la batería. Los expertos aconsejan usarlo para disminuir procesos innecesarios, lo que puede extender significativamente el tiempo de uso.

El "modo avión" te ayudará a evitar que el celular consuma batería buscando conexión constantemente cuando no hay señal. (Foto: ymgerman / iStock) / ymgerman

Cómo cuidar la batería de tu celular

Desde la web oficial de Google, donde brindan soporte, también recomiendan estas acciones:

Usa el adaptador de alimentación incluido con el dispositivo: es posible que otros adaptadores de alimentación y cargadores carguen lentamente o que directamente no lo hagan. También podrían dañar el teléfono o la batería. Mantén el dispositivo en lugares frescos: evita situaciones en las que el teléfono pueda sobrecalentarse, en especial cuando la batería esté completamente cargada. La batería se agota mucho más rápido cuando hace calor, incluso cuando no está en uso. Si se agota de esa forma, podría dañarse. Cárgalo el tiempo que sea necesario: no necesitas enseñarle al teléfono la capacidad que tiene la batería pasando de la carga completa a cero o de cero a completa. Te recomendamos que de vez en cuando dejes que la batería se agote por debajo del 10% y que luego la cargues por completo durante la noche.

Utiliza siempre el cargador original ya que cada uno está diseñado para el voltaje y capacidad específica del equipo. Usar genéricos puede dañar la batería. (Foto: Freepik) / rawpixel.com / Felix

Otros consejos útiles brindados desde Claro Perú son que no dejes que tu equipo se descargue por completo por lo que es mejor iniciar la carga cuando el equipo indique “batería baja”, idealmente entre el 15 % y 20 % de carga restante; cierra las apps en segundo plano ya que muchas aplicaciones siguen consumiendo energía aunque no se estén usando activamente.

Ahora, si la batería presenta fallas y no es extraíble, como ocurre en la mayoría de smartphones actuales, podría ser momento de considerar la renovación del equipo.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí