Este año, el Mundial 2026 no solo se verá en pantalla gigante, sino que también se vivirá desde la palma de la mano. En pleno auge del fútbol que se repartirá entre Estados Unidos, Canadá y México, la marca de celulares Motorola apuesta fuerte por su familia de plegables con los nuevos motorola razr fold, motorola edge 70 fusion (la nueva FIFA World Cup 26™ Collection con detalles premium chapados en oro de 24 quilates), así como los motorola razr 70 ultra y razr 70, pensados para consumidores que quieren un teléfono que sea cámara, consola, televisor portátil y centro de redes sociales al mismo tiempo. En un mercado donde los fans más intensos del fútbol están atentos a cada jugada, estos equipos se presentan como la “butaca VIP” de bolsillo para la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Aquí la ficha técnica de los equipos para que elijas tu posible próxima compra.

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Qué debes saber de los motorola razr fold, razr 70 ultra y razr 70

Motorola razr fold

El motorola razr fold es el plegable que se abre como un libro y está pensado para quienes quieren una pantalla enorme sin cargar con una tablet. Ofrece una pantalla externa de alrededor de 6,6 pulgadas que, al desplegarse, se convierte en un panel LTPO 2K de unas 8,1 pulgadas, ideal para ver partidos, repeticiones y estadísticas en tiempo real con gran nitidez. Su diseño ultradelgado y ligero busca que sea cómodo en la mano pese al gran formato, con bisagra refinada para plegar y desplegar sin miedo.

En fotografía, el razr fold viene con un sistema de cámaras muy ambicioso: tres sensores traseros de 50 MP (principal de alta gama, teleobjetivo periscópico y ultra gran angular) pensados para capturar desde selfies grupales en el bar hasta videos cortos en vertical para redes durante los partidos. A esto se suma una cámara selfie externa de 32 MP y otra interna de 20 MP, lo que permite grabar contenido tanto con el equipo cerrado como abierto sin perder calidad, algo clave para creadores latinos que transmitan la pasión del Mundial en TikTok, Reels o YouTube.

De cara a la Copa del Mundo 2026, el razr fold también tiene una edición especial vinculada a FIFA: además del logo del torneo, incluye fondos de pantalla temáticos, tonos inspirados en las aficiones y marcas de agua exclusivas para fotos y videos, reforzando la identidad futbolera del dispositivo. Esa personalización convierte al teléfono en una pieza de colección para fans que quieren sentir el Mundial cada vez que desbloquean la pantalla.

El motorola razr fold es el primer dispositivo plegable tipo libro de la familia razr, diseñado para maximizar la productividad y la creatividad. (Foto: Sandra Morales / Mag El Comercio)

Motorola razr 70 ultra

El motorola razr 70 ultra mantiene el formato tipo concha (clamshell), heredero del clásico razr, pero con especificaciones de gama alta pensadas para los usuarios más exigentes. Cuenta con una pantalla interna plegable AMOLED LTPO de 7 pulgadas con tasa de refresco de hasta 165 Hz, acompañada de una pantalla externa táctil de 4 pulgadas, también AMOLED LTPO y muy usable para apps, notificaciones y widgets sin abrir el equipo. Este diseño permite, por ejemplo, seguir resultados, ver mini resúmenes o leer noticias del Mundial en la pantalla externa mientras se usa la interna para chatear o navegar.

Por dentro, el razr 70 ultra monta un procesador Snapdragon 8 Elite junto a 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, lo que garantiza potencia suficiente para streaming en alta resolución, multitarea y juegos exigentes, incluyendo títulos de fútbol móviles que acompañarán la fiebre mundialista. Su batería sube a 5000 mAh, con carga rápida por cable de hasta 68 W, pensada para aguantar jornadas largas de partidos, redes sociales y navegación sin necesidad de vivir pegado al enchufe.

En cámaras, el equipo ofrece un módulo doble de 50 MP (principal y ultra gran angular) y un sensor frontal también de 50 MP, lo que apunta a fotos y videos de alta calidad, incluso en interiores como bares y reuniones nocturnas. Para el Mundial 2026, ese combo permite capturar celebraciones, reacciones y vlogs con buena estabilización y detalle, aprovechando además el formato plegable: puedes usar el razr 70 ultra como “trípode” al apoyarlo semi-plegado sobre una mesa para grabarte mientras comentas el partido en vivo.

El motorola razr fold ofrece una experiencia multitarea versátil con doble pantalla, interfaces adaptables y diseños flexibles. (Foto: Sandra Morales / Mag El Comercio)

Morotola razr 70

El motorola razr 70 se posiciona como el modelo más accesible de la nueva familia, manteniendo el formato tipo concha pero con un enfoque algo menos extremo en especificaciones y más en diseño y practicidad del día a día. La idea es ofrecer la experiencia plegable razr a un público más amplio, incluyendo jóvenes hispanos que buscan un teléfono llamativo para redes y contenido, sin pagar el precio del modelo ultra. Aunque recorta algo de potencia y cámaras frente al 70 ultra, mantiene la esencia: una pantalla interna plegable de gran tamaño, una pantalla externa útil para notificaciones y accesos rápidos, y un diseño compacto y elegante.

En el contexto del Mundial, el razr 70 puede funcionar como el “segundo estadio” para quienes ya tienen otro dispositivo o como el primer plegable para quienes quieren seguir partidos en movilidad, compartir clips, memes y reacciones en tiempo real. Su objetivo es democratizar el acceso a la experiencia razr, de forma que más usuarios puedan aprovechar funciones de IA, modos de cámara creativos y multitarea pensados para eventos grandes como la Copa del Mundo.

Experiencia FIFA y Mundial 2026 desde tu smartphone

Motorola no se ha limitado a poner el escudo de la FIFA World Cup 2026 en la carcasa: la alianza con la organización incluye experiencias de software pensadas para fans del fútbol, como fondos animados con motivos mundialistas, tonos personalizados inspirados en las hinchadas y marcas de agua especiales para fotos y videos del torneo. Además, el razr fold y las versiones especiales de la familia cuentan con temas que cambian el aspecto de iconos, paletas de color y animaciones de sistema, reforzando la sensación de estar usando un “teléfono del Mundial”. Estas personalizaciones pueden integrarse con widgets de calendario, recordatorios de partidos y accesos directos a apps de streaming y resultados en tiempo real.

Disponibilidad

motorola razr fold se puede conseguir a partir de S/9,499. Y la versión FIFA World Cup 26TM Collection, de colección, y con logo enchapado en oro, desde S/9,999

se puede conseguir a partir de S/9,499. Y la versión de colección, y con logo enchapado en oro, desde S/9,999 motorola razr 70 ultra se puede conseguir a partir de S/5,499

se puede conseguir a partir de S/5,499 motorola razr 70 se puede conseguir a partir de S/3,699

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