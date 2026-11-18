Mientras millones de jugadores esperan el estreno de Grand Theft Auto VI (GTA 6), la plataforma de mercados de predicción Kalshi encontró una forma inusual de aprovechar la expectativa: pagarle a una persona para que lo juegue de principio a fin. La empresa, valorada en 40.000 millones de dólares, busca un investigador que explore el universo virtual, complete la historia y estudie la experiencia de juego. La remuneración es de entre 100.000 y 120.000 dólares, más un bono adicional de 15.000 si logra terminarlo.

La actividad comenzará a la medianoche del 19 de noviembre y deberá transmitirse en directo por YouTube o Twitch. Kalshi presentó la convocatoria con una frase dirigida a quienes alguna vez escucharon que jugar no servía para ganarse la vida: “Buscamos a alguien cuyos padres le dijeron que los videojuegos nunca pagarían las cuentas. Se equivocaron, y pueden decirles que nosotros lo dijimos”.

¿Qué tendrá que hacer el contratado?

El trabajo no se limita a terminar la campaña principal. El seleccionado deberá investigar la economía interna del juego, elaborar informes semanales, estudiar el impacto de su lanzamiento en el mundo real y encontrar las estrategias más eficientes para avanzar. Asimismo, tendrá que identificar ventajas y descubrir posibles fallos.

La empresa resumió esta parte de la misión con una indicación: “Encuentra lo que está roto, lo que es mediocre y lo que realmente es increíble, y aporta pruebas”.

Completar la historia podría llevar varias jornadas: Rob Nelson, quien supervisó el desarrollo en Rockstar Games, contó a The New York Times que necesitó unas 80 horas para recorrer Leonida, el estado ficticio de la aventura.

Por eso, Kalshi aclaró que el trabajador no tendrá que permanecer frente a la pantalla sin descansar: “dormir y salir a tomar el aire están permitidos”.

La convocatoria recibió 25.515 postulaciones en menos de 48 horas y exige experiencia en videojuegos y transmisiones en directo. (Foto: Rockstar)

Más de 25.000 solicitudes en 48 horas

La convocatoria despertó un interés extraordinario. Ryan Conlon, responsable de talento de Kalshi, informó en LinkedIn que recibieron 25.515 solicitudes en menos de 48 horas, convirtiéndose en la oferta laboral con más postulaciones en la historia de la compañía.

No cualquier aficionado puede acceder: los candidatos deben tener al menos 18 años, una década de experiencia jugando y tres años realizando transmisiones en directo. Tampoco se exige currículum ni carta de presentación. En su lugar, deben responder preguntas de opción múltiple y una particular: “¿Qué es lo primero que harías en Leonida?”. El objetivo es encontrar a alguien capaz de analizar el juego más allá de completar misiones.

El impacto en la productividad de las empresas

La oferta aparece en medio de las expectativas comerciales por el lanzamiento. Se proyecta que GTA 6 genere miles de millones de dólares para Take-Two Interactive, la matriz de Rockstar; sin embargo, su llegada podría representar un problema para algunas compañías, ya que muchos trabajadores podrían pedir días libres o reportarse enfermos para jugar.

Otras empresas prefirieron usar el entusiasmo a su favor. Logitech, con unos 7.000 empleados, anunció una jornada libre para que su personal disfrute de los videojuegos.

Su directora ejecutiva, Hanneke Faber, defendió la medida. “Es hora de retirar el estereotipo de que jugar videojuegos es una pérdida de tiempo”, señaló. “Como empresa que diseña productos para el trabajo y el entretenimiento, vemos todos los días cómo la participación en un ámbito favorece el rendimiento en el otro”.