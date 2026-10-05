ESTOCOLMO.- El Premio Nobel de Medicina fue otorgado el lunes a tres científicos que trabajan en los mecanismos que el cerebro utiliza para activar o desactivar la actividad de células nerviosas individuales.

Karl Deisseroth, de 54 años, Peter Hegemann, de 71, y Georg Nagel, de 73, han realizado investigaciones sobre canales iónicos activados por la luz y la optogenética.

La Asamblea del Nobel elogió su trabajo y dijo que el método ahora se utiliza en laboratorios de todo el mundo para revelar los misterios del cerebro.

La Asamblea del Nobel dijo que Deisseroth trabaja en la Universidad de Stanford en California, mientras que Hegemann está en la Universidad Humboldt en Berlín y Nagel en la Universidad de Würzburg, también en Alemania.

La optogenética abrió lo que la Asamblea del Nobel llamó una nueva era en la neurociencia, el descubrimiento de un interruptor controlado por la luz para activar y desactivar células nerviosas y circuitos en el cerebro para aprender mejor cómo funciona — para comenzar a desentrañar las vías que conducen al comportamiento y la enfermedad.

Todo comenzó cuando Hegemann estudió cómo un tipo unicelular de alga verde puede nadar hacia la luz. Él y Nagel descubrieron una proteína particular que, cuando se ilumina con luz azul, abre un canal para crear un impulso eléctrico. Poner esa proteína en otras células las hace sensibles a la luz.

Deisseroth luego trabajó con el gen que controla esa proteína para crear un interruptor controlado por la luz para las células nerviosas en los cerebros de ratones vivos.

“Es un conjunto de herramientas muy preciso para hacer experimentos sobre cómo funciona el cerebro que son bastante difíciles de hacer de cualquier otra manera”, dijo Jeremy Berg, de la Universidad de Pittsburgh. Berg estaba en los Institutos Nacionales de Salud a principios de la década de 2000 cuando otorgó a Deisseroff una importante financiación para “esta visión de la optogenética que fue prácticamente acertada tal como se desarrolló”.

Karl Deisseroth, uno de los tres ganadores del Nobel de Medicina de 2026, sonríe en su casa el lunes 5 de octubre de 2026, en Stanford, California. (AP Foto/Noah Berger) / Noah Berger

Un ganador acababa de irse a la cama

Deisseroth, quien se describe a sí mismo como una persona de hábitos nocturnos, dijo que estuvo despierto hasta tarde en su casa del norte de California, trabajando en artículos y enviando correos electrónicos a sus alumnos. Acababa de ir a acostarse cuando recibió la llamada de la Asamblea del Nobel.

“No hubo nada de sueño”, dijo a The Associated Press en una llamada telefónica una hora después del anuncio.

Dijo que la siguiente tarea en su lista de pendientes era preparar los almuerzos escolares para sus hijos, que todavía dormían profundamente.

“Esa es mi única obligación que tengo en las próximas horas, asegurarme de que les haga sus sándwiches”, dijo.

Thomas Perlmann, el secretario del comité de medicina, señaló que pudo comunicarse con los tres ganadores por teléfono el lunes. Los esfuerzos de The Associated Press por comunicarse con Hegemann y Nagel no tuvieron éxito de en un primer momento.

ARCHIVO - Un primer plano de una medalla del premio Nobel se ve en los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en Bethesda, Maryland, el 8 de diciembre de 2020. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo) / Jacquelyn Martin

El premio de Medicina da inicio a la semana de los Nobel

El premio anunciado en el Instituto Karolinska, en Estocolmo, daba inicio a la semana de los Nobel. El dinero del premio este año asciende a 12 millones de coronas suecas (unos 1,2 millones de dólares).

El año pasado, el premio fue para tres científicos que investigaban el sistema inmune.

El galardón de Medicina se verá seguido por los de Física el martes, Química el miércoles y Literatura el jueves.

Después de que se anuncie el premio de la Paz el viernes, el Premio Nobel Memorial de Ciencias Económicas se anunciará el 12 de octubre.

El dinero del premio este año asciende a 12 millones de coronas suecas (unos 1,2 millones de dólares), ya sea para una persona, un pequeño grupo de laureados o una organización.