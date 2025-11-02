Aterriza en Perú el Festival Peruano de Fútbol Virtual, una convención enfocada hacia aquellas personas que les apasiona los deportes electrónicos, pero en especial los títulos de fútbol, que se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre de 2025 en el Infinity Gaming, el Lan Center más grande de la región.

Según Statista Market, en 2024, se estimó que el sector de los E-Sports generaría más de 1.800 millones de dólares a nivel mundial. (Video: eSports)

La Liga Peruana de Fútbol Virtual, en alianza con Infinity Gaming Center, anunció la realización de este festival, el mismo que tiene como principal concepto el de unir a toda la comunidad futbolera, sin distinguir títulos de preferencia, ni consolas. Lo que quiere decir que se realizarán torneos de las distintas disciplinas como eFootball, FC, entre otros títulos.

De la misma manera se tendrán competencias en distintas modalidades que abarcan diferentes plataformas como PlayStation, PC y Mobile. Además, se garantiza la presencia internacional de muchos exponentes de diversas partes de la región, lo que en definitiva generará una mayor competitividad.

Las principales competencias incluyen a Counter Strike 2 -uno de los torneos más jugados y vistos alrededor del mundo-, Valorant, League of Legends, PUBG y Rocket League. (Foto: eSports)

Recordemos que la Liga Peruana de Fútbol Virtual (LPFV), antes llamada Liga Peruana de PES decidió ampliar su universo y desde el 2025 realiza competencias de todos los títulos de fútbol, esto en definitiva masifica el ecosistema de los deportes electrónicos en nuestro país, añadió Renzo Cordiglia, CEO de la LPFV.

Diego Arce, gerente de producto de Infinity Gaming Center, agrega: “El Festival Peruano de Fútbol Virtual es considerado el evento de fútbol electrónico más grande de la región y desde Infinity buscamos ofrecer un espectáculo inolvidable para los fanáticos, reafirmando nuestro compromiso de impulsar la industria del gaming en el Perú”. “Desde Infinity estamos orgullosos de ser el escenario donde nace y crece la leyenda del fútbol virtual. Invitamos a los medios y a la comunidad a ser parte de esta nueva historia que escribiremos juntos el 30 de Noviembre”, acotó.

Si quieres estar al tanto del proceso de inscripción y/o acreditación de este festival, no dudes en seguir las redes sociales de la Liga Peruana de Fútbol Virtual o de Infinity Gaming Perú.