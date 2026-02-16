Si eres amante de la naturaleza, tu smartphone puede convertirse en tu mejor aliado para capturar paisajes, animales y detalles únicos sin cargar cámaras pesadas. Y es que en la actualidad hay diversos equipos que están diseñados para ofrecer resultados profesionales gracias a su sistema de cámaras avanzadas, buena apertura y gran manejo de color. Si estás pensando en realizar tu próxima excursión a tu destino soñado donde sabes que encontrarás hermosas escenas al aire libre, lo mejor es dedicar primero unos minutos a explorar los ajustes de tu celular y saber de todo lo que es capaz cuando estés en plena aventura.

Ajustes clave para fotos más nítidas y naturales

Muchos dispositivos móviles tienen características técnicas ideales para lograr fotografías de alta calidad y se vuelven grandes aliados para tomas panorámicas y de largo alcance.

Antes de salir al bosque, la playa o la montaña, revisa algunos ajustes básicos y activa la máxima resolución disponible para aprovechar al límite el sensor; desactiva el zoom digital siempre que puedas y utiliza mejor los lentes ópticos (ultra gran angular o telefoto) para evitar imágenes borrosas o con ruido; ajusta el enfoque tocando sobre el sujeto principal en la pantalla

Además, puedes conocer los modos: retrato, noche, alta resolución y modo pro. Cada uno está pensado para una situación diferente al aire libre.

Usa la luz natural a tu favor

La luz es el ingrediente más importante en una foto de naturaleza y puedes aprovecharla muy bien si eliges el momento adecuado. Intenta fotografiar durante la “hora dorada”: poco después del amanecer o antes del atardecer, cuando la luz es suave y cálida.

Para los más entusiastas, el mejor horario es durante el atardecer, cuando la luz lateral resalta las texturas de lugares de piedras como Marcahuasi en Perú. No obstante, durante la noche, la escasa contaminación lumínica permite ver un cielo estrellado hermoso, perfecto para los amantes de la astrofotografía.

Los especialistas recomiendan darle una oportunidad al vivo X300 Pro, el cual, gracias su cámara ZEISS y su kit fotográfico, es el mejor aliado para tomas panorámicas y de largo alcance.

El vivo X300 Pro tiene cámara ZEISS y un kit fotográfico que lo vuelve el mejor aliado para tomas panorámicas y de largo alcance. (Foto: @vivomobileperu / Instagram)

Composición y modos especiales para paisajes y fauna

Si tu viaje incluye un paseo en bote o yate, aquí el gran desafío es realizar fotos es el movimiento, por lo que la función de realizar tomas en ráfagas cortas será tu mejor aliada para capturar el momento clave, como los saltos de los animales o el choque de las olas contra los islotes. El horario perfecto para este tipo de fotos es el mediodía, para que resalte el azul del océano.

Captura cada escena de la naturaleza y caídas de agua

Si visitas una caída de agua, catarata o río, lo ideal es utilizar el efecto “seda” en el agua para capturar la frescura del entorno. Asimismo, hay que estar atentos a los rayos del sol durante la mañana, dado que atravesarán el rocío de la catarata, creando pequeños arcoíris naturales.

Usa las herramientas integradas del vivo X300 Pro para ajustar brillo, contraste, temperatura de color y nitidez, pero evita saturar demasiado los verdes y azules.

Ahora que ya sabes algunos tips para fotografiar cad escena de tu viaje y salir de la rutina junto a tu smartphone, también ten en cuenta que si vas a pasar varias horas en la naturaleza, es bueno reducir el brillo de pantalla, cerrar apps en segundo plano y llevar una batería externa para no quedarte sin carga justo en el mejor paisaje. Además, no olvides guardar tus mejores fotos en la nube o en un respaldo para no perderlas.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí