A esta altura, la idea de un “teléfono con IA” ya no resulta extraña, sobre todo si se trata de Samsung. La compañía lleva años apostando por la inteligencia artificial para simplificar el uso del celular y hacer que la experiencia sea más fluida. Con cada nueva generación, ese objetivo parece estar un poco más cerca. El objetivo de la compañía es claro: reducir al mínimo los obstáculos entre el usuario y el dispositivo al punto de lograr que los teléfonos Galaxy se sientan intuitivos e incluso anticipen lo que la persona necesita.

Aunque esa meta aún no se cumple por completo, los nuevos modelos Galaxy S26, presentados recientemente en el evento Unpacked 2026, refuerzan esta estrategia.

Uno de los avances más llamativos está en la escritura y la información contextual. Samsung Newsroom señala que, con Now Nudge, el teclado de Samsung sugiere acciones y elementos útiles mientras el usuario escribe. A esto se suma una versión mejorada de Now Brief, que ahora muestra datos relevantes de forma más proactiva y en el momento justo.

Los nuevos modelos incorporan mejoras en escritura, notificaciones, llamadas y edición de fotos gracias a funciones de IA (Foto: Samsung)

La cámara también recibe mejoras importantes gracias a la IA. Por primera vez, el procesamiento inteligente de imagen se extiende a la cámara frontal, lo que permite selfies con tonos de piel más naturales y mejores resultados en distintas condiciones de luz.

Además, Photo Assist ofrece edición generativa más flexible, con control mediante texto y acceso al historial de cambios para afinar detalles.

En el apartado creativo, Creative Studio, antes conocido como Drawing Assist, incorpora nuevos ajustes predefinidos y más opciones para experimentar. Al mismo tiempo, el asistente Bixby evoluciona en One UI 8.5 y se vuelve más conversacional, con una mejor comprensión del lenguaje y mayor facilidad para cambiar ajustes del sistema usando la voz.

También destacan avances en la cámara frontal, el asistente Bixby y la posibilidad de elegir distintos agentes de inteligencia artificial. (Foto: Samsung)

Otra novedad destacada es la posibilidad de elegir entre distintos agentes de IA. Los usuarios del Galaxy S26 pueden optar, desde el lanzamiento, por soluciones como Gemini o Perplexity. También se suma el filtrado inteligente de llamadas, que responde a números desconocidos e intenta identificar el motivo del contacto. Asimismo, el equipo cuenta con un sistema que resume y prioriza notificaciones extensas.

En conjunto, los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra con One UI 8.5 están pensados para quienes buscan herramientas de IA potentes y prácticas en el día a día.

Los nuevos modelos ya están disponibles para preventa, con beneficios que varían según el país y pueden consultarse en la tienda online regional de Samsung.

Los dispositivos llegan con One UI 8.5 y ya pueden reservarse con beneficios que varían según el mercado. (Foto: Samsung)

Samsung Galaxy S26: fecha de lanzamiento y precios

Samsung presentó oficialmente su nueva serie Galaxy S26 el 25 de febrero de 2026. Los teléfonos estarán disponibles a la venta a partir del 11 de marzo de 2026. Ese día comenzarán a llegar a tiendas y a quienes los reservan tras el evento Galaxy Unpacked 2026.

En Estados Unidos, los precios oficiales al lanzamiento son aproximadamente US$899,99 para el Galaxy S26 base, US$1,099,99 para el S26+ y US$1,299 para el S26 Ultra (estos precios cambian según la memoria interna).

En Perú, los valores varían según el modelo y almacenamiento. Por ejemplo, el Galaxy S26 base con 256 GB cuesta alrededor de 4,599 soles, mientras que el Galaxy S26 Ultra puede llegar a 8,099 soles en su versión de 1 TB de almacenamiento.

Los teléfonos ya están disponibles para preordenar en varios mercados, lo que significa que si haces la compra anticipada recibirás el teléfono en cuanto comience la venta oficial en marzo.

