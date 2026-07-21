Samsung ha integrado en su aplicación de salud Health Assistant, un asistente personal de inteligencia artificial diseñado para facilitar la comprensión de los datos de salud y actividad física. Health Assistant es la respuesta de Samsung a la necesidad de los usuarios de conectar sus datos para poder valorarlos y realizar cambios en su día a día que les permitan mejorar su salud y bienestar.

Frente a la recopilación inconexa de datos procedentes de distintos dispositivos, aplicaciones y servicios, el nuevo asistente conecta la información de los usuarios sobre sueño, actividad, nutrición, atención plena y constantes vitales para convertirla en “información útil y práctica”, como indica en una nota de prensa.

A través de un formato conversacional, impulsado por la IA generativa, los usuarios pueden formular preguntas para entender sus datos, además de obtener recomendaciones y guías personalizadas.

Health Assistant se ha integrado en la aplicación Samsung Health en una fase beta que está disponible para los usuarios de Estados Unidos.

Este asistente conversacional de Samsung forma parte de una nueva generación de aplicaciones de salud y bienestar que apuestan por la conexión de los datos y la interacción del usuario mediante lenguaje natural.

En este sentido, Google presentó en mayo la evolución de la aplicación FitBit, la nueva ‘app’ Google Health, que integra toda la información de salud y actividad física del usuario en un mismo lugar y que incorpora un entrenador impulsado por Gemini para establecer un seguimiento personalizado las 24 horas del día.

Antes, en abril, Samsung anunció la actualización de la ‘app’ Samsung Health, en la que ha introducido nuevas funciones de inteligencia artificial que convierten los relojes Galaxy Watch en un compañero de salud proactivo y más fácil de comprender.