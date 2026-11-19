Conseguir US$250,000 al instante, disparar sin gastar munición o hacer aparecer vehículos son algunas de las opciones que ofrecen los trucos de Grand Theft Auto VI. Esas posibilidades dentro del juego emocionan a cualquier usuario y no es para menos, ya que usar estas claves han sido parte de la saga desde siempre y si Rockstar lo encripta es por algo... quiere que las utilicemos. Sin embargo, conocer las combinaciones no basta para aprovechar estas ventajas. A diferencia de algunas entregas anteriores, primero debes terminar la historia y, en determinados casos, superar desafíos adicionales.

Según la recopilación publicada por diversos portales especializados, existen 61 opciones —por el momento— repartidas entre mejoras del personaje, combate, transporte, entorno y filtros visuales, aunque solo 17 cuentan con una secuencia disponible. Y lo mejor de todo es que son trucos totalmente legales, ya que la misma compañía los coloca dentro de sus códigos, así que no se trata de algo que algún hacker haya insertado. Pero bueno, si has jugado alguna entrega anterior no es necesario explicártelo. Eso sí, antes de probarlas en PS5 o Xbox Series X|S, conviene tener presente otra limitación: su uso deshabilita los trofeos, los logros y el guardado de la partida.

La siguiente guía reúne los requisitos de desbloqueo y las instrucciones para introducir cada combinación en ambas consolas. También distingue las funciones incluidas en el catálogo de aquellas cuya secuencia todavía no aparece publicada, una diferencia importante para evitar confusiones al consultar las tablas. Así que toma lápiz y papel o imprímela, pues no será fácil acordarte cada una de ellas.

GTA 6 es uno de los títulos más esperados en la historia de los videojuegos (Foto: Rockstar)

¿CUÁNDO SE DESBLOQUEAN LOS TRUCOS DE GTA 6?

Estas funciones están disponibles después de completar la misión entera. Al finalizarla, aparece un apartado específico dentro del menú de progreso, donde puedes revisar las condiciones necesarias para habilitar cada opción.

Para encontrar esa sección, sigue esta ruta:

Abre el menú de pausa. Entra en Progress (Progreso). Selecciona Cheats (Trucos).

Superar la aventura principal no concede acceso automático a todo el catálogo. Mientras que el dinero instantáneo solo exige alcanzar ese objetivo, la armadura corporal requiere 100 entrenamientos y la munición infinita demanda 25 medallas de plata o superiores en galerías de tiro, solo por mencionar unos cuantos ejemplos.

¿QUÉ PASA CON LOS TROFEOS, LOS LOGROS Y EL GUARDADO?

Los jugadores deben saber que activar estas ventajas deshabilita los trofeos de PlayStation, los logros de Xbox y la posibilidad de guardar. Sin embargo, no precisa en ese apartado cuánto duran las restricciones ni cómo se revierten.

Por precaución, conserva un archivo previo antes de experimentar. Evita hacer pruebas sobre tu único respaldo, especialmente si todavía tienes actividades pendientes o buscas completar objetivos vinculados a recompensas.

¿CÓMO INTRODUCIR LOS CÓDIGOS DE GTA 6 EN PS5 Y XBOX SERIES X|S?

El procedimiento se realiza mediante el teléfono del protagonista y las direcciones de la cruceta (los botones en forma de flechas). La diferencia entre plataformas está en los comandos superiores que inician la secuencia: L1 y R1 para PlayStation; LB y RB en Xbox.

En PlayStation 5

Pulsa la flecha que apunta hacia arriba para abrir el teléfono. Mantén presionado L1. Sin soltarlo, pulsa R1. Introduce la combinación correspondiente con el control direccional.

En Xbox Series X|S

Pulsa arriba en la cruceta para abrir el teléfono. Mantén presionado LB. Sin soltarlo, pulsa RB. Introduce la combinación correspondiente con el control direccional.

Las secuencias de flechas coinciden en ambas consolas. Si alguna no produce el efecto esperado, revisa que hayas terminado la historia y cumplido la condición de desbloqueo: introducirla correctamente no habilita una función que permanece restringida.

Como en anteriores entregas de la saga, GTA 6 cuenta con sus trucos que podrás aprovechar al jugar (Foto: Rockstar)

LOS 61 TRUCOS DE GTA 6: CATEGORÍAS Y COMBINACIONES PUBLICADAS

Categoría Trucos enumerados Combinaciones publicadas Personaje 10 4 Combate 11 6 Aparición de vehículos 21 3 Entorno 3 1 Filtros visuales 16 3 Total 61 17

En las siguientes tablas, las flechas representan las direcciones de la cruceta. La indicación “No publicado” señala que la fuente consultada no proporciona el código, aunque sí puede detallar su requisito.

1. Trucos del personaje: dinero, concentración y protección

Este grupo reúne diez ventajas relacionadas con las capacidades del protagonista y otras ayudas. Entre las combinaciones disponibles destacan las que permiten obtener US$250,000 , mantener la concentración y conseguir armadura corporal.

Truco Código Requisito de desbloqueo US$250,000 ↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ → Terminar la historia Borrachera No publicado Gastar US$2,500 dólares en alcohol Aumentar nivel de peligro (Heat) ← ↓ → ↓ ↑ ↓ ↑ Escapar 25 veces de una búsqueda de 3 estrellas Aumentar nivel de búsqueda (Wanted) No publicado Escapar 50 veces de una búsqueda de 3 estrellas Concentración ilimitada ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ → Terminar la historia Sin daño por caídas No publicado Sobrevivir 20 veces a caídas libres desde 40 pies Paracaídas No publicado Completar 50 saltos en paracaídas o saltos base desde 300 pies o más Armadura corporal ↓ ↑ ← ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ Completar 100 entrenamientos Reparar vehículo No publicado Ganar 10 carreras en Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club y Boone Speedway Nitroso y combustible ilimitados No publicado Completar 50 saltos acrobáticos

2. Trucos de combate: armas, munición infinita y disparos sin recarga

Las ayudas para los enfrentamientos incluyen once opciones. Algunas modifican las reservas de proyectiles; otras añaden efectos incendiarios, explosiones o impactos capaces de lanzar objetivos por el aire.

Truco Código Requisito de desbloqueo Munición máxima ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↑ ↓ ← Obtener 25 medallas de bronce o superiores en galerías de tiro Munición infinita ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↓ Obtener 25 medallas de plata o superiores en galerías de tiro Sin recarga ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↑ Obtener 25 medallas de oro en galerías de tiro Todas las armas explosivas No publicado Lanzar 100 granadas Munición incendiaria No publicado Quemar a 100 enemigos con daño de fuego Botellas explosivas No publicado Lanzar 100 cócteles molotov Escopeta explosiva No publicado Alcanzar a 100 enemigos con daño explosivo Hauners H-AT No publicado Destruir 100 vehículos Fuerza de ataque ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ ↓ Terminar la historia Balones explosivos ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ → Alcanzar a 20 enemigos con daño explosivo Fuerza de vehículos ↓ ↑ ← ← → ↓ ← ↑ ↓ Eliminar a 25 enemigos utilizando vehículos

Conviene distinguir las tres primeras ventajas: “munición máxima” rellena las reservas, la modalidad de “munición infinita” impide que se agoten y “sin recarga” elimina esa acción durante los enfrentamientos. Los requisitos avanzan según la categoría de las medallas conseguidas en las pruebas de puntería.

“Fuerza de ataque” permite lanzar objetivos mediante disparos o golpes cuerpo a cuerpo. La variante “fuerza de vehículos” produce un efecto similar con las colisiones, mientras que “balones explosivos” transforma las pelotas deportivas en objetos que detonan al impactar.

3. Trucos para hacer aparecer vehículos

Con 21 opciones, esta es la categoría más numerosa del listado. Incluye automóviles, motocicletas, aeronaves y embarcaciones, además de alternativas especiales como un tanque o una excavadora.

Vehículo Código Requisito de desbloqueo Interstate Ambulance No publicado Descubrir el vehículo en el menú de progreso Airboat 09 No publicado Completar 5 desafíos de supervivencia Bravado Banshee No publicado Completar todos los desafíos de combate Tuff BMX No publicado Completar 5 desafíos de acondicionamiento físico Maibatsu Boomazoom ← ↑ → ↓ ← ← ↑ ← Completar 5 desafíos de compras Nagasaki Carbon RS No publicado Completar todos los desafíos de exploración ’65 Vapid Dominator No publicado Completar todos los desafíos de acondicionamiento físico Progen Emerus No publicado Completar todos los desafíos de vehículos Inflatable Flamingo No publicado Destruir 50 flamencos de cocaína MTL Pumper ← ↑ → ↓ ← → → ↑ Desconocido Vapid Stanier G2 Taxi No publicado Completar 5 desafíos deportivos Hauners P-996 Lazer No publicado Completar todos los desafíos HVY Bulldozer ← ↑ → ↓ ← → → ↓ Descubrir el vehículo en el menú de progreso Lapwing Mallard No publicado Completar 5 desafíos de vehículos Brimstone Golfer No publicado Completar todos los desafíos deportivos Hauners Rhino Tank No publicado Completar todos los desafíos de supervivencia Maibatsu Sanchez No publicado Completar 5 desafíos criminales Nagasaki Sea Sparrow No publicado Completar 5 desafíos de exploración Speeder 700 GT No publicado Completar 5 desafíos de combate Truffade Thrax No publicado Completar todos los desafíos de compras Western Zombie Bobber No publicado Completar todos los desafíos criminales

4. Trucos para cambiar el clima y controlar la hora

Las modificaciones ambientales permiten alterar las condiciones meteorológicas, adelantar el reloj o detener su avance. Solo la primera función cuenta con un código publicado; las otras dependen de encontrar coleccionables.

Truco Código Requisito de desbloqueo Adelantar la hora No publicado Encontrar 10 relojes coleccionables Pausar la hora del día No publicado Encontrar 20 relojes coleccionables Cambiar el clima ↓ → ↑ ↓ → ↑ → Terminar la historia

5. Los 16 filtros visuales de GTA 6

Este apartado modifica la presentación de la imagen mediante tonalidades, distorsiones y estilos de cámara. Las condiciones abarcan actividades en pareja, pesca, venta de objetos y exploración, entre otros objetivos.