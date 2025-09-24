La nueva Serie Xiaomi 15T es una realidad y llega cargada de novedades para los amantes de los gama alta. Si eres de los que siempre anda buscando innovaciones para cambiar de smartphone y así tener las mejores fotos, videos y opciones de conectividad, aquí te comparto los detalles que debes conocer tras su lanzamiento global en Múnich, Alemania. Se trata del Xiaomi 15T y el Xiaomi 15T Pro con un diseño refinado y que combinan innovación en fotografía de la mano de Leica, batería de 5.550 mAh y la gran novedad de permitir una comunicación offline, es decir, llamadas incluso sin cobertura de red. En esta nota encontrarás las novedades que marcaron la presentación.

¿Qué diferencia a la nueva Serie Xiaomi 15T?

Sistema de triple cámara co-desarrollado con Leica, incluyendo en el modelo Pro un telefoto Leica 5x para un zoom óptico de nivel profesional. Xiaomi AISP 2.0, plataforma de fotografía computacional con mejoras en retratos, color y profundidad. Videografía de nivel cinematográfico, con grabación hasta 8K y 4K a 120fps en el Xiaomi 15T Pro. Conectividad avanzada con Xiaomi Astral Communication, que permite incluso llamadas sin red celular o Wi-Fi. Debut global de HyperOS 3, con mejoras en multitarea, interfaz y productividad. Pantalla AMOLED de 6.83’’, la más grande en un smartphone de la Serie Xiaomi, con hasta 3200 nits de brillo. Batería de 5500mAh con HyperCharge de hasta 90W (Pro) y 67W (15T). Diseño insignia con resistencia IP68, acabados premium y colores exclusivos.

Esta línea insignia introduce un salto importante en fotografía y conectividad. (Foto: Xiaomi)

Ficha técnica de la nueva Serie Xiaomi 15T

Pantalla : 6,83″ AMOLED, 1,5K (2772 x 1280), hasta 144 Hz (en el 15T Pro) / hasta 120 Hz (en el 15T), pico de 3200 nits, Gorilla Glass 7i.

: 6,83″ AMOLED, 1,5K (2772 x 1280), hasta 144 Hz (en el 15T Pro) / hasta 120 Hz (en el 15T), pico de 3200 nits, Gorilla Glass 7i. Chip : Dimensity 9400+ (en el 15T Pro) / Dimensity 8400 Ultra (en el 15T).

: Dimensity 9400+ (en el 15T Pro) / Dimensity 8400 Ultra (en el 15T). Memoria : 12 GB LPDDR5X; 256/512 GB UFS 4.1 (ambos) y 1 TB en el 15T Pro.

: 12 GB LPDDR5X; 256/512 GB UFS 4.1 (ambos) y 1 TB en el 15T Pro. Cámaras traseras : 50 MP principal + 50 MP teleobjetivo (5x en el Pro / 2x en el 15T) + 12 MP ultra gran angular.

: 50 MP principal + 50 MP teleobjetivo (5x en el Pro / 2x en el 15T) + 12 MP ultra gran angular. Frontal : 32 MP.

: 32 MP. Batería : 5500 mAh; 90 W (en el 15T Pro) y 67 W (en el 15T). Carga inalámbrica de 50 W en el Pro.

: 5500 mAh; 90 W (en el 15T Pro) y 67 W (en el 15T). Carga inalámbrica de 50 W en el Pro. Otros : IP68, altavoces estéreo con Dolby Atmos, Hi-Res (alámbrico e inalámbrico), lector bajo pantalla.

: IP68, altavoces estéreo con Dolby Atmos, Hi-Res (alámbrico e inalámbrico), lector bajo pantalla. Software: HyperOS 3 con funciones de IA.

Los modelos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro combinan óptica Leica de última generación, HyperOS 3 y un diseño refinado. (Foto: Xiaomi)

Otras características y colores disponibles

La Serie Xiaomi 15T no solo ofrece un aspecto y sensación premium, sino que también brinda mayor durabilidad para mayor tranquilidad. Esto comienza con el Corning® Gorilla® Glass 7i en la pantalla, que proporciona un 100% más de resistencia a rayones en comparación con la generación anterior, y se extiende a la resistente parte trasera de fibra de vidrio, que combina estilo con durabilidad. Ambos modelos han sido mejorados para soportar profundidades de hasta 3 metros bajo agua dulce, con certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo.

El Xiaomi 15T Pro está enmarcado en aleación de aluminio 6M13 de alta resistencia, ofreciendo mayor protección contra caídas e integridad estructural. Sus opciones de color incluyen Negro, Gris y el lujoso Oro moca, diseñado para usuarios que aprecian el detalle y la resistencia elevados. Mientras tanto, el Xiaomi 15T estará disponible en Negro, Gris y el distintivo Oro rosa, un color creado para usuarios que valoran la expresión vanguardista y la elegancia sutil.

