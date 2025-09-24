La nueva Serie Xiaomi 15T es una realidad y llega cargada de novedades para los amantes de los gama alta. Si eres de los que siempre anda buscando innovaciones para cambiar de smartphone y así tener las mejores fotos, videos y opciones de conectividad, aquí te comparto los detalles que debes conocer tras su lanzamiento global en Múnich, Alemania. Se trata del Xiaomi 15T y el Xiaomi 15T Pro con un diseño refinado y que combinan innovación en fotografía de la mano de Leica, batería de 5.550 mAh y la gran novedad de permitir una comunicación offline, es decir, llamadas incluso sin cobertura de red. En esta nota encontrarás las novedades que marcaron la presentación.
¿Qué diferencia a la nueva Serie Xiaomi 15T?
- Sistema de triple cámara co-desarrollado con Leica, incluyendo en el modelo Pro un telefoto Leica 5x para un zoom óptico de nivel profesional.
- Xiaomi AISP 2.0, plataforma de fotografía computacional con mejoras en retratos, color y profundidad.
- Videografía de nivel cinematográfico, con grabación hasta 8K y 4K a 120fps en el Xiaomi 15T Pro.
- Conectividad avanzada con Xiaomi Astral Communication, que permite incluso llamadas sin red celular o Wi-Fi.
- Debut global de HyperOS 3, con mejoras en multitarea, interfaz y productividad.
- Pantalla AMOLED de 6.83’’, la más grande en un smartphone de la Serie Xiaomi, con hasta 3200 nits de brillo.
- Batería de 5500mAh con HyperCharge de hasta 90W (Pro) y 67W (15T).
- Diseño insignia con resistencia IP68, acabados premium y colores exclusivos.
Ficha técnica de la nueva Serie Xiaomi 15T
- Pantalla: 6,83″ AMOLED, 1,5K (2772 x 1280), hasta 144 Hz (en el 15T Pro) / hasta 120 Hz (en el 15T), pico de 3200 nits, Gorilla Glass 7i.
- Chip: Dimensity 9400+ (en el 15T Pro) / Dimensity 8400 Ultra (en el 15T).
- Memoria: 12 GB LPDDR5X; 256/512 GB UFS 4.1 (ambos) y 1 TB en el 15T Pro.
- Cámaras traseras: 50 MP principal + 50 MP teleobjetivo (5x en el Pro / 2x en el 15T) + 12 MP ultra gran angular.
- Frontal: 32 MP.
- Batería: 5500 mAh; 90 W (en el 15T Pro) y 67 W (en el 15T). Carga inalámbrica de 50 W en el Pro.
- Otros: IP68, altavoces estéreo con Dolby Atmos, Hi-Res (alámbrico e inalámbrico), lector bajo pantalla.
- Software: HyperOS 3 con funciones de IA.
Otras características y colores disponibles
La Serie Xiaomi 15T no solo ofrece un aspecto y sensación premium, sino que también brinda mayor durabilidad para mayor tranquilidad. Esto comienza con el Corning® Gorilla® Glass 7i en la pantalla, que proporciona un 100% más de resistencia a rayones en comparación con la generación anterior, y se extiende a la resistente parte trasera de fibra de vidrio, que combina estilo con durabilidad. Ambos modelos han sido mejorados para soportar profundidades de hasta 3 metros bajo agua dulce, con certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo.
El Xiaomi 15T Pro está enmarcado en aleación de aluminio 6M13 de alta resistencia, ofreciendo mayor protección contra caídas e integridad estructural. Sus opciones de color incluyen Negro, Gris y el lujoso Oro moca, diseñado para usuarios que aprecian el detalle y la resistencia elevados. Mientras tanto, el Xiaomi 15T estará disponible en Negro, Gris y el distintivo Oro rosa, un color creado para usuarios que valoran la expresión vanguardista y la elegancia sutil.
