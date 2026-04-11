WhatsApp está a punto de dar un giro importante en la forma en que nos comunicamos. En los próximos meses, la aplicación comenzará a implementar una función que muchos usuarios llevan años esperando: la posibilidad de chatear sin compartir el número de teléfono. Aunque el lanzamiento será limitado al inicio, esta novedad promete cambiar por completo la experiencia dentro de la plataforma, ofreciendo mayor privacidad, más control y una nueva forma de conectar con otras personas de manera segura.

Usernames: el cambio que lo transforma todo

Según WABetaInfo, la gran novedad será la llegada de los nombres de usuario (usernames). Con esta función, los usuarios podrán comunicarse sin necesidad de revelar su número personal, algo que hasta ahora era obligatorio en la app. En lugar de compartir tu teléfono, bastará con un nombre único para que otros puedan encontrarte y escribirte.

Esto no solo facilitará la interacción, sino que también dará un mayor control sobre la privacidad, permitiendo decidir con quién compartir o no información personal.

WhatsApp apuesta por mayor seguridad incorporando un sistema de username. | Crédito: WABetaInfo

Un desarrollo largo para garantizar seguridad

WhatsApp ha estado trabajando durante años en esta función. No se trata de un cambio menor: el sistema de la aplicación ha tenido que adaptarse completamente para que los usernames funcionen sin afectar otras herramientas existentes.

Por eso, la compañía ha optado por un lanzamiento progresivo. Primero llegará a un grupo reducido de usuarios y, con el tiempo, se irá ampliando al resto, mientras se evalúa su rendimiento y estabilidad.

Cómo saber si ya tienes la función

Cuando esta opción esté disponible para tu cuenta, podrás verificarlo fácilmente:

Ingresa a tu perfil en la app

Busca la nueva opción de “username”

Si aparece, podrás crear el tuyo siguiendo los pasos

El proceso será sencillo e intuitivo, y una vez elegido, ese nombre quedará vinculado a tu cuenta.

Reglas clave para elegir tu username

Para evitar confusiones o abusos, WhatsApp ha establecido ciertas condiciones:

Debe tener entre 3 y 35 caracteres

Debe incluir al menos una letra

Solo se permiten letras minúsculas, números, puntos y guiones bajos

No puede empezar con “www.” ni terminar en dominios como .com o .net

Estas reglas buscan mantener la seguridad y evitar que los usuarios sean engañados.

WhatsApp prepara una función de username que mejora la privacidad de sus usuarios. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Integración con otras plataformas de Meta

Un detalle importante es que el username deberá estar disponible también en otras plataformas de Meta, como Instagram o Facebook. Si ya está en uso, tendrás que demostrar que eres el propietario para poder utilizarlo en WhatsApp.

Esto se hará a través del Accounts Center, un sistema que conecta las cuentas de Meta y permite verificar la identidad del usuario.

Ojo con la privacidad

Elegir el mismo username en varias plataformas puede hacer que otros identifiquen fácilmente tus perfiles en redes sociales. Por eso, WhatsApp recomienda pensarlo bien antes de usar el mismo nombre, especialmente si quieres mantener separadas tus cuentas.

Más seguridad con una clave adicional

Otra función interesante será la posibilidad de agregar una clave de usuario. Se trata de un código adicional que las personas deberán ingresar junto con tu username para poder contactarte por primera vez.

Esto añade una capa extra de seguridad, ya que limita quién puede enviarte mensajes, incluso si conocen tu nombre de usuario.

A pesar de estos cambios, WhatsApp mantendrá su sistema de cifrado de extremo a extremo. Es decir, los mensajes seguirán siendo privados y solo podrán ser leídos por el remitente y el destinatario.

Por ahora, esta función estará disponible solo para un grupo reducido de usuarios que tengan las versiones más recientes de la app. Sin embargo, el plan es expandirla poco a poco en los próximos meses, asegurando que todo funcione correctamente antes de un lanzamiento global.

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