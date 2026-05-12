Ya sea durante las vacaciones de la escuela, feriados o fines de semana, muchas familias se animan a realizar viajes, asistir a eventos culturales o destinos turísticos muy concurridos donde no solo se busca pasarla bien y salir de la rutina, sino también guardar recuerdos más nítidos, desde el rostro de un ser querido hasta la arquitectura de un lugar emblemático. Es aquí donde el smartphone se convierte en el gran compañero de aventuras y si el tuyo posee zoom óptico y un rendimiento fotográfico superior, pues la experiencia será totalmente diferente. Aquí te explico por qué estas características harán que tus instantáneas sean las mejores.

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A diferencia del zoom digital, el zoom óptico conserva mejor la calidad de la imagen, lo que resulta clave cuando se quiere fotografiar algo lejano sin que la imagen se vea borrosa o pixelada. Y es que un celular con mejor cámara permite tomar fotos más versátiles, grabar videos más limpios y compartir contenido de mayor calidad en redes sociales o con la familia en tiempo real. Además, un buen rendimiento fotográfico puede ahorrar la necesidad de cargar equipos adicionales como cámaras compactas o lentes externos, algo muy útil cuando se viaja ligero. Para quienes valoran inmortalizar cada etapa del recorrido, desde una comida callejera hasta una puesta de sol, contar con un smartphone capaz de responder bien en distintas condiciones de luz ofrece comodidad y resultados más consistentes.

Tómalo en cuenta cuando busques desconectarte de la rutina y vivir nuevas experiencias. (Foto: vivo)

4 razones para apostar por el zoom óptico y rendimiento fotográfico superior

Capturar detalles lejanos sin perder calidad

Uno de los principales beneficios de incorporar capacidades de zoom en un smartphone es la posibilidad de capturar elementos lejanos sin comprometer la calidad de imagen. Esta tecnología permite mantener niveles adecuados de nitidez incluso a distancia, lo que resulta especialmente relevante en viajes donde paisajes, arquitectura o escenas no siempre se encuentran al alcance. De esta manera, se facilita la obtención de imágenes más detalladas sin necesidad de acercarse físicamente al sujeto.

Versatilidad para distintos escenarios

Un smartphone con alta potencia fotográfica ofrece versatilidad para adaptarse a diferentes entornos, desde playas con luz intensa hasta espacios con iluminación tenue. Gracias a sensores avanzados, inteligencia artificial y múltiples lentes, los usuarios pueden obtener resultados óptimos sin necesidad de ser expertos en fotografía. Esto es especialmente útil en viajes cortos, donde el tiempo es limitado y no siempre se puede repetir una toma. La capacidad de adaptarse automáticamente a distintas condiciones garantiza imágenes bien equilibradas en todo momento.

Mejores recuerdos en movimiento

Los viajes suelen estar llenos de momentos espontáneos: caminatas, recorridos, actividades al aire libre o celebraciones. En estos casos, contar con un smartphone que tenga buena estabilización y velocidad de captura permite obtener fotos nítidas incluso en movimiento. Gustavo Varela, especialista en entrenamiento de vivo Smartphone, explica que la potencia fotográfica no solo se traduce en calidad, sino también en rapidez de respuesta, lo que permite capturar instantes irrepetibles sin desenfoques ni retrasos.

Fotografía nocturna al máximo

Muchos destinos cobran vida durante la noche, ya sea por actividades culturales, eventos religiosos o por la propia estética de sus paisajes nocturnos. Un smartphone con capacidades fotográficas avanzadas incorpora modos nocturnos que permiten capturar imágenes más claras, con adecuado nivel de detalle y menor presencia de ruido, incluso en condiciones de baja iluminación. Esto reduce la necesidad de utilizar el flash, que en muchos casos puede alterar la iluminación original de la escena, y permite conservar la atmósfera real del momento.

Los nuevos vivo V70 y vivo V70 FE llegan para democratizar la fotografía móvil avanzada a través de innovación, diseño y rendimiento. (Foto: vivo)

vivo lanza la serie V70: principales características

En línea con esta evolución de la fotografía móvil, vivo Smartphone lanzó su nueva serie V en el Perú, una propuesta que buscará llevar la experiencia fotográfica a un siguiente nivel, acompañando a los usuarios en cada momento y aventura. Está integrada por los smartphones vivo V70 y vivo V70 FE, dos dispositivos que llegan con un fuerte enfoque en imagen móvil, autonomía y experiencia inteligente. Entre sus principales características destacan:

vivo V70

Sistema de imagen co-desarrollado con ZEISS que eleva la experiencia fotográfica móvil. El dispositivo incorpora una cámara principal ZEISS de 50 MP con estabilización óptica (OIS), además de una cámara superteleobjetivo ZEISS de 50 MP con estructura periscópica, permitiendo retratos profesionales y capturas a larga distancia con gran nitidez y profundidad.

Incorpora funciones como modo Escenario con IA, optimizado para retratos a distancia en condiciones de iluminación complejas, grabación en 4K a 60 fps y retrato de 85 mm para resultados más cinematográficos.

En rendimiento, integra procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, batería BlueVolt de 6500 mAh compatible con 90W FlashCharge y una pantalla AMOLED 1.5K diseñada para una experiencia visual inmersiva y gran visibilidad en exteriores.

El V70 también integra herramientas avanzadas de edición y optimización con inteligencia artificial para perfeccionar cada imagen.

En diseño, el dispositivo incorpora materiales mejorados, acabados pulidos y un módulo de cámara alineado con su sistema co-desarrollado con ZEISS. Está disponible en acabados como Dorado Amanecer y Negro Nocturno, pensados para quienes buscan una estética sofisticada y atemporal.

vivo V70 FE

Incorpora una cámara principal ultra nítida de 200 MP con IA, sensor de gran tamaño 1/1.56” y estabilización óptica de imagen (OIS), permitiendo fotografías de alta resolución incluso en movimiento o en condiciones de poca luz.

Ofrece Superzoom de 30x, retratos profesionales en cuatro distancias focales (23 mm, 35 mm, 50 mm y 85 mm), grabación estable en 4K y diversas herramientas de edición con inteligencia artificial. Además, integra batería BlueVolt de 7000 mAh con carga rápida 90W FlashCharge, procesador MediaTek Dimensity 7360-Turbo y una pantalla AMOLED ultra nítida 1.5K para una experiencia fluida y de alto rendimiento.

El V70 FE incorpora una batería de larga duración diseñada para usuarios que priorizan autonomía y movilidad. Ya sea navegando por una nueva ciudad, grabando contenido o manteniéndose conectados durante todo el día, el dispositivo permite un uso prolongado sin depender constantemente de recargas o baterías externas.

A nivel de diseño, presenta un perfil delgado de nivel flagship, con biseles ultraestrechos y una pantalla plana con bordes suavemente redondeados, ofreciendo una experiencia visual inmersiva y cómoda para uso diario. Está disponible en los colores Lila Floral, inspirado en tonos iridiscentes similares a auroras, y Azul Océano, una propuesta elegante y sobria.

La serie V70 incorpora además resistencia al polvo y al agua IP68 e IP69, brindando mayor confiabilidad en distintos entornos como lluvia, polvo o actividades al aire libre. Asimismo, cuenta con sistema de enfriamiento avanzado para mantener un rendimiento estable durante sesiones prolongadas de fotografía y grabación de video.

A nivel de software, ambos dispositivos funcionan con OriginOS 6, sistema operativo diseñado para ofrecer una experiencia más inteligente, segura y fluida. Gracias a sus optimizaciones, los usuarios pueden disfrutar de una gestión más ágil de tareas, navegación eficiente entre aplicaciones y herramientas pensadas para mejorar la productividad y creatividad diaria.

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